Dieser neue Xbox-Handheld könnte „der beste Handheld“ werden

Asus baut sein Portfolio an Handhelds aus, die Ally-Reihe sagt aber nicht jedem zu, denn LC-Displays sind in der heutigen Zeit für viele keine Option mehr. Doch Asus hat reagiert und eine OLED-Version vorgestellt – die aber auch viele verärgerte.

Neben neuer Hardware, TMR-Joysticks und einem etwas größeren OLED-Display mit 7,4 Zoll (1080p) wollte man diesen Handheld eigentlich nur im Bundle mit einer AR-Brille verkaufen. Brauchen die meisten nicht und macht das Bundle nur teurer.

Doch auch auf diese Kritik reagiert Asus jetzt (was ich mir schon gedacht habe) und wird den neuen Handheld auch so verkaufen, wie man The Verge mitgeteilt hat. Die konnten diesen schon ausprobieren und laut Sean Hollister könnte das der beste Handheld auf dem Markt sein. Wenn da nicht eine große Speicherkrise wäre.

Einen Preis hat Asus noch nicht genannt, aber diese Version des ROG Ally wird sich preislich sicher über dem X-Modell einordnen und einen vierstelligen Betrag kosten.

Klingt aber abgesehen von der Preisentwicklung (die alle Handhelds auf dem Markt trifft) gut, vor allem auch das leicht matte Display scheint einen tollen Eindruck vor Ort gemacht zu haben und wirkte laut Quelle sehr scharf. Mal schauen, was das Asus Xbox ROG Ally X20 ohne Bundle kostet, es ist auf meinem Radar gelandet.

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