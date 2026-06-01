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Neuer Xbox-Handheld von Asus verärgert viele Fans

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Asus hat heute eine neue Version des Rog Xbox Ally gezeigt, die 20 Jahre ROG als Marke feiern soll und pünktlich zum Weihnachtsgeschäft kommt. Gleiche Basis bei der Hardware, neuer Action-Knopf und vor allem ein 7,4 Zoll großes OLED-Display.

Ein etwas größeres und vor allem besseres Display stand bei mir ganz oben auf der Liste der Kritikpunkte (wenn man Windows ignoriert), dazu kommen sogar noch TMR-Joysticks. Klingt gut, warum sind also viele verärgert? Das sieht man hier:

Asus wird diese neue Version des Handheld nur als Sonderedition, über dessen Design kann man streiten, aber von mir aus, und im Bundle mit einer Brille verkaufen, die kaum einer haben möchte und die den Preis unnötig nach oben treibt.

Einen Preis hat man übrigens nicht genannt, aber mit Blick auf das Upgrade und Bundle und die aktuelle Situation auf dem Markt, wird das kein Schnäppchen. Mal schauen, ob auch noch eine normale Version ohne die R1-Brille von Xreal kommt.

Die „Apple Brille“ kommt später als erwartet

Bisher stand bei der ersten Brille von Apple ein Zeitraum zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 im Raum, daher haben…

1. Juni 2026 | Jetzt lesen →
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