DJI OM4 offiziell vorgestellt

DJI ist schon seit einer ganzen Weile nicht nur durch seine Drohnen, sondern auch die zahlreichen Gimbals bekannt. Neu im Sortiment ist der DJI OM4. Seineszeichens der neueste faltbare Gimbal aus dem Hause DJI.

Die wichtigsten techn. Details

Abmessungen: Ausgefaltet: 276 × 119,6 × 103,6 mm, Gefaltet: 163 × 99,5 × 46,5 mm

Gewicht: 390 g

Akku: Li-Ion 2.450 mAh

Akkulaufzeit: 15 Stunden

Ladezeit: 2,5 Stunden

Anschluss: USB (Typ-C)

Universalhalterung: 1/4″ Gewindeloch

Mech. Bereich: Schwenken: -161,2° bis 171,95°, Rollen: -136,7° bis 198°, Neigen: -106,54° bis 235,5°

Verbindung: Bluetooth Low Energy 5.0

Der Gimbal wird mittels einer magnetischen Platte befestigt und man spart sich damit wohl endlich diese Feder-Klammer, die bei vielen Gimbals genau an der Stelle sitzt, an der dann der Power-Button oder der Volume-Button sitzt und damit ständig versehentlich gedrückt wird.

Es gibt aber auch eine kleine Federhalterung, welche dann am Ende in der Mitte wieder den Magnet hat. So oder so beides interessante Lösungen für ein gängiges Gimbal-Problem.

Mittels Active Track 3.0 können Personen und Gegenstände im Smartphone-Display markiert werden und anschließend über die Software und den Gimbal automatisch getrackt werden.

Zeitlupe, Hyperlapse, Zeitraffer, verschiedene Panoramen, SpinShot usw. sind natürlich auch mit dem DJI OM4 möglich. Der Gimbal selbst bietet eine 3-Achsen-Stabilisierung und ist für aktuell 145,- EUR zum Marktstart im DJI Store erhältlich.

