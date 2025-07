Der „Xbox-Handheld“ könnte extrem teuer sein

Microsoft und Asus arbeiten beim nächsten ROG Ally zusammen und haben im Juni eine gemeinsame Version vorgestellt. Der hauseigene Handheld von Microsoft ist nicht mehr ganz sicher, doch die Partnerschaft mit Asus wird noch 2025 kommen.

Einen Preis nannten die beiden Unternehmen bisher noch nicht, doch ein Eintrag bei einem offiziellen Asus-Partner in Spanien (Asus By MacMan) stimmt die Fans skeptisch, denn dort ist der Handheld für 899 Euro gelistet. Das ist nicht offiziell, sowas sollte man immer bedenken, aber 900 Euro wären durchaus eine Ansage.

Womöglich hat Microsoft erkannt, dass man das selbst nicht günstiger anbieten kann, vielleicht sogar noch teurer, und sich daher gegen einen eigenen Handheld entschieden, vielleicht ist der Preis aber nur ein Platzhalter, was zu hoffen bleibt.

Komplett abwegig ist der Schritt zu 900 Euro aber auch nicht, das ROG Ally war schließlich nicht immer so preiswert und hatte in der Extreme-Version auch eine UVP von 799 Euro zum Marktstart. In letzter Zeit wurden viele Produkte aus der Tech-Welt teurer, ein Preisanstieg von 100 Euro klingt also gar nicht so abwegig.

