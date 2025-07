Hyundai und Google arbeiten im Auto noch enger zusammen

Hyundai wird in Zukunft auf Android im Auto setzen, denn die Software von Google ist die Basis für die kommende Generation. Da setzt man jedoch nicht auf Android mit Google, sondern ohne die Dienste von Google. Mit Google selbst gibt es eigene Deals, wie jetzt, denn Google Places kommt auf bestehende Hyundai-Modelle.

Laut Hyundai wird man Google Places beim KONA, SANTA FE, TUCSON, IONIQ 5, IONIQ 5 N sowie IONIQ 9 anbieten und auch mit einem Update auf ältere Versionen (wichtig ist das Infotainmentsystem ccNC) via Update bringen. So gibt es bei der Navigation neue „Points of Interest“, deren Informationen von Google stammen.

Beide Unternehmen „beabsichtigen, diese Zusammenarbeit auch in Zukunft fortzusetzen“, wie man in einer aktuellen Mitteilung betont. Unklar ist aber, ob und welche Google-Apps es bei Android Automotive und den Hyundai-Marken geben wird. Google Places sind ja ganz nett, aber auch nicht das ganz große Highlight.

