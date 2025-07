Apple: Die Dynamic Island soll „signifikante Änderungen“ bekommen

Apple trennte sich vor ein paar Jahren von der Notch und führte nicht nur ein recht großes Loch im Display ein, man nannte es Dynamic Island. Das Loch wurde nicht versteckt, es rückte in den Fokus, ein bis heute wirklich genialer Marketingschritt.

Dynamic Island bleibt und wird ausgebaut

Doch in den kommenden Jahren wird das Loch erst kleiner und dann irgendwann verschwinden. Die Idee der Dynamic Island aber nicht, so der Leaker „Majin Bu“. Im Gegenteil, es stehen jetzt „signifikante Änderungen“ bei der Dynamic Island an.

Apple will das Konzept dieser Insel noch tiefer in das Benutzererlebnis integrieren, so die Quelle, die aber noch keine Details dazu nennen wollte. Mit dem iPhone 17 könnte es in diesem Jahr allerdings schon losgehen, was wir bereits gehört haben.

Klingt so, als ob sich die Hardware der Dynamic Island in diesem Jahr also noch nicht verändert, dafür aber die Software dahinter. Mich wundert nur, warum das kein Teil von iOS 26 ist, wird es exklusiv für die neuen iPhones im Herbst sein?

