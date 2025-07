GTA 6 mit Verspätung: Leak für PS5-Spiel sorgt für Diskussion

Eigentlich sollte GTA 6 noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, doch das Spiel wurde auf das Frühjahr 2026 verschoben. Viele glauben, dass Rockstar es erneut verschieben wird, wie bei Red Dead Redemption 2, und Weihnachten 2026 anpeilt.

Kurz vor der Bekanntgabe, dass GTA 6 doch erst 2026 erscheint, nannte uns Sony völlig überraschend und ohne ein Event das Datum für Ghost of Yotei. Das Spiel ist für Oktober vorgesehen, man wusste sicher, dass GTA 6 nicht im Herbst kommt.

PS5-Blockbuster soll im Juni kommen

Aktuell macht der Juni als möglicher Monat für das PS5-Spiel „Saros“ die Runde und das weckt Zweifel, denn GTA 6 soll am 26. Mai erscheinen, da wird Sony (die wohl einen Marketingdeal mit Rockstar haben) nicht direkt im Juni so ein großes Spiel für die PS5 nachlegen. Gilt intern also schon Herbst als Zeitraum für GTA 6?

Es ist noch viel zu früh für konkrete Angaben, Take-Two betonte nur, dass das neue Datum „sicher“ sei. Doch das behauptete man auch lange Zeit bei 2025 und da gibt es Insider, die behaupten, dass eine Verschiebung auf 2026 intern als sicher galt.

Sony hält sich mit offiziellen Details für 2026 bisher jedenfalls stark zurück, es gibt keine Roadmap und keine Angabe, bei vielen Spielen (wie Intergalactic) fehlt sogar das Jahr. Ich bleibe bei meiner Vermutung und gehe davon aus, dass Rockstar den Mai wirklich anpeilt, aber das Management auch schon eine Herbst-Alternative hat.

