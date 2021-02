DWD WarnWetter: Der Darkmode ist da

Die App DWD WarnWetter vom Deutschen Wetterdienst ist meine bevorzugte Wetter-App, bei der ich gerne in den einmaligen In-App-Kauf investiert habe, um auch längerfristige Vorhersagen zu erhalten.

Nun hat man der Ausgabe für Android sowie iOS ein Update verpasst, das unter anderem einen Darkmode mitbringt. Weiterhin sind kleinere Bugfixes für die iOS-Widgets enthalten, die seit Kurzem verfügbar sind.

-->

Auch erlaubt es die App nun, dir Sprache der App auch innerhalb der App zu ändern. Wer sein System also zum Beispiel in englischer Sprache nutzt, kann DWD WarnWetter nun dennoch in deutscher Sprache nutzen.

DWD WarnWetter jetzt mit Dark Mode 🌚 pic.twitter.com/89QCv9WAVY — René Hesse (@ReneHesse) February 16, 2021

Yes! Danke @DWD_presse für das Update, welches es nun, erlaubt die Sprache der App zu ändern. Aus Gründen ist die OS-Sprache meiner Android Geräte englisch aber gerade bei Apps wie WarnWetter ist ein deutsches UI sinnvoller und hilfreicher. Jetzt ist sie wieder perfekt! 👍 #DWD pic.twitter.com/WYNVJ8b3dd — Arne « #StayHome » הס 🇪🇺🧘‍♂️🚴‍♂️😷 (@arnehess) February 15, 2021

Freenet Mobile streicht den Anschlusspreis für LTE-Tarife im Vodafone-Netz Freenet Mobile bietet verschiedene Mobilfunktarife an. Der Anbieter gewährt in seinen Tarifen auch den Zugang zu LTE-Netz von Vodafone. Nun streicht man im Rahmen einer neuen Aktion erneut den Anschlusspreis. Ab sofort und nur bis Ende Februar verzichtet freenet Mobile…16. Februar 2021 JETZT LESEN →

-->