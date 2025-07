Geely: China-Riese geht es selbst in Europa an

Geely werden viele von euch kennen, einige aber auch nicht. Was aber sicher die meisten kennen, sind einige der Untermarken, wie Volvo oder Polestar. Doch Geely will mehr und bringt jetzt immer mehr eigene Marken in den europäischen Raum.

Bisher lag der Fokus stark auf Premium und Highend, oder jedenfalls der durchaus gehobenen Mittelklasse, jetzt kommen die Volumenmodelle aus China. Und diese kommen von Geely selbst, der Geely EX5 wird als Elektro-SUV den Anfang machen.

Es handelt sich hier um einen SUV, der es mit Modellen wie einem VW ID.4 oder Renault Scénic aufnehmen soll, doch vor allem will man SAIC nicht gewinnen lassen und Modelle wie den MG S5 herausfordern. Marken wie SAIC oder BYD haben so langsam ihre Strategie für Volumenmodelle in Europa gefunden und sie geht auf.

Bei Geely sieht das noch anders aus und Polestar bleibt ein Sorgenkind und Zeekr sollte schon deutlich früher bei uns starten. Apropos, wie sieht es mit Deutschland aus? Ist zum Start noch nicht dabei, so Geely, dürfte aber sicher später folgen. Die Details zum Geely EX5 gibt es auf der globalen Seite, aber noch ohne Euro-Preise.

Es wird langsam Zeit, dass die China-Marken nicht nur im gehobenen Segment die hohen Gewinnmargen in Europa mitnehmen wollen, sondern auch endlich weiter „unten“ angreifen. Das wird dann hoffentlich die Elektro-Preise weiter drücken.

-->