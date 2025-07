Apple Arcade: Spielekatalog wächst um vier exklusive Titel

Am 7. August 2025 erweitert Apple das Angebot seiner Spieleplattform Apple Arcade um vier neue Titel.

Die Neuzugänge sind „Play-Doh World”, „Worms Across Worlds”, „Let’s Go Mightycat!” und „Everybody Shogi”. Wie alle Spiele auf Apple Arcade sind auch diese Titel werbefrei und enthalten keine In-App-Käufe. Apple Arcade umfasst mittlerweile über 200 Spiele, die auf verschiedenen Apple-Geräten gespielt werden können.

„Play-Doh World” wurde vom Studio Scary Beasties entwickelt und bringt das bekannte Knetspiel in ein digitales Format. Nutzer können hier virtuelle Figuren gestalten, eigene Ideen umsetzen und verschiedene Umgebungen erkunden. Das Spiel soll regelmäßig um neue Inhalte erweitert werden.

In „Worms Across Worlds“, dem neuesten Teil der bekannten „Worms“-Reihe, kämpfen Spieler in mehreren Dimensionen gegen einen fiktiven Wissenschaftler – alleine oder im Mehrspielermodus.

Neue Titel mit unterschiedlichen Spielprinzipien

„Let’s Go Mightycat!“ ist ein Ableger der bekannten Reihe „The Battle Cats“ und kombiniert Puzzle- und Abenteuerelemente. Eine Katze übernimmt darin die Rolle eines interstellaren Helden. Die Spieler steuern die Figur durch fantasievolle Levels und lösen Rätsel. „Everybody Shogi“ ist hingegen eine modernisierte Fassung des japanischen Brettspiels Shogi. Neben Einzelspieler-Modi mit täglichen Herausforderungen können auch Online-Partien gegen andere Spieler durchgeführt werden.

Apple Arcade kostet 6,99 Euro im Monatsabo, ein Probeabo ist verfügbar. Beim Kauf eines neuen Apple-Geräts erhalten Nutzer drei Monate kostenlosen Zugriff. Das Abo kann von bis zu sechs Personen gemeinsam genutzt werden und ist in den Apple-One-Paketen enthalten. Die Verfügbarkeit der Spiele kann je nach Gerät und Region variieren.

