Mercedes hat zwei Probleme: Elektroautos und China

Mercedes musste im zweiten Quartal 2025 mit einem Einbruch von 9 Prozent leben und versucht das Ergebnis noch halbwegs positiv zu verkaufen, da es in den USA und Deutschland gerade ganz gut läuft. Doch das große Problem heißt hier China.

Mercedes verkauft zu wenige Elektroautos

Ein Einbruch von knapp 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sind nicht gut. Das zweite Problem sind die Elektroautos von Mercedes, nur 35.000 Einheiten sind für ein Quartal nicht das, was sich die Marke mit dem Stern einmal vorgenommen hat.

Bei Mercedes-Benz Cars ging es um über 20 Prozent beim elektrischen Anteil nach unten, der auch 2024 nicht berauschend war. Bisher konnte Mercedes gerade mal 75.700 Elektroautos in diesem Jahr verkaufen, weniger als BMW in einem Quartal.

Die Luxus-Strategie funktioniert nicht und zeigt weiterhin ihre Folgen und die neue Elektro-Offensive soll zwar jetzt mit dem CLA starten, wird aber auch erst ab 2026 voll anlaufen. Und Zahlen zum elektrischen CLA nennt Mercedes auch nicht, da spricht man nur von einem „erfreulicher Auftragseingang“, was alles heißen kann.

Die Krise in Stuttgart hält also an und jetzt blickt man auf das zweite Halbjahr, da muss es dann langsam mal wieder etwas bergauf gehen. Wobei ich nicht wirklich glaube, dass der doch recht teure CLA da jetzt so viel bei Mercedes ändern wird.

