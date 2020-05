Facebook: Neues Design mit Dark Mode ab sofort für alle verfügbar

Letztes Jahr präsentierte Facebook zur F8 Entwicklerkonferenz ein Redesign der eigenen Webseite, das in den vergangenen Monaten erprobt wurde. Nun können alle Nutzer das “neue Facebook” aktivieren und kommen damit unter anderem in den Genuss eines Dark Modes.

Nach und nach wurde das neue Facebook-Design in den letzten Wochen und Monaten für mehr und mehr Nutzer freigeschaltet. Das Feedback des Tests war in letzter Zeit anscheinend so positiv, dass sich Facebook nun dazu entschlossen hat, das “neue Facebook” offiziell für alle Nutzer zu verteilen. Wie der Konzern im eigenen Blog bekannt gibt, können ab sofort alle Nutzer des sozialen Netzwerks die neue Optik aktivieren.

-->

Das “neue Facebook” soll hierbei mit einer intuitiveren Benutzeroberfläche zu einer einfacheren und schnelleren Navigation beitragen. Diese wurde an die mobile Oberfläche der App angelehnt und ist damit ab sofort einheitlicher als zuvor. Von besonderer Relevanz dürfte für einige auch der Dark Mode sein, der endlich auf Wunsch aktiviert werden kann. Technisch gesehen bringt dieser auf den herkömmlichen LCD-Monitoren zwar keinerlei Vorteil, einigen sagt eine dunklere Oberfläche aber einfach mehr zu.

So kommt ihr zum “neuen Facebook”

Möchtet ihr auf das neue Facebook-Design umsteigen, gelingt das ganz einfach. Ihr müsst lediglich das Menü in der rechten oberen Ecke öffnen und dort auf “Zum neuen Facebook wechseln” klicken. Die Option, um den Dark Mode zu aktivieren, findet ihr anschließend in demselben Menü.

Sollte euch das neue Design nicht zusagen, könnt ihr übrigens auch vorerst über besagtes Menü zur alten Oberfläche zurückwechseln. Höchstwahrscheinlich wird Facebook diese Option allerdings in naher Zukunft deaktivieren.

Teilen

-->