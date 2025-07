Google präsentiert Flow: KI-Tool für Filmproduktion

Google hat mit „Flow“ ein neues KI-gestütztes Tool zur Filmproduktion vorgestellt. Es ist auf die Nutzung der neuesten Google-Modelle, wie Veo, Imagen und Gemini, zugeschnitten und soll es Kreativen ermöglichen, durch natürliche Spracheingaben filmreife Inhalte zu erzeugen. Flow richtet sich sowohl an Profis als auch an Einsteiger:innen und ist ab sofort in den Abomodellen Google AI Pro und Google AI Ultra verfügbar.

Mit Flow lassen sich Szenen, Charaktere und ganze Clips auf Basis eigener Assets oder rein textbasiert erstellen. Die KI-Modelle im Hintergrund setzen dabei Prompts in visuelle Inhalte um. Ein besonderer Fokus liegt auf der Wiederverwendbarkeit erstellter Elemente über mehrere Szenen hinweg sowie auf flüssigen Übergängen.

Technische Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten

Das Tool bietet erweiterte Funktionen wie Kamerasteuerung, einen Scenebuilder zur Erweiterung bestehender Aufnahmen und eine übersichtliche Asset-Verwaltung. Die „Flow TV“-Funktion soll Nutzern als Inspirationsquelle dienen und ihnen Zugriff auf mit Flow erstellte Clips und Prompts ermöglichen.

Der Zugriff auf Flow ist im AI Pro-Abo (100 Videos pro Monat) enthalten. Das neue Abo „Google AI Ultra“ bietet neben erweiterten Nutzungslimits auch Zugang zu Veo 3, Gemini 2.5 Pro, NotebookLM, KI-Funktionen in Google-Anwendungen sowie 30 TB Speicherplatz. Es kostet regulär 274,99 Euro pro Monat, in den ersten drei Monaten zahlen Neukunden 139,99 Euro.

