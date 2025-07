EnBW baut neuen Schnellladepark im Freistaat Sachsen

Die EnBW hat mit dem Bau eines neuen Schnellladeparks im sächsischen Thiendorf begonnen. Der Standort befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A13 und ist somit für Fernreisende gut erreichbar.

Insgesamt entstehen 16 neue Ladepunkte der High Power Charging-Klasse (HPC), die eine Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt ermöglichen. Eine spätere Erweiterung auf bis zu 24 Ladepunkte ist vorgesehen.

Mit dieser Ladeleistung können Elektroautos – je nach Fahrzeugmodell – innerhalb von rund 15 Minuten genug Strom für eine Reichweite von bis zu 400 Kilometern tanken. Der Standort wird vollständig mit Ökostrom betrieben. Die Inbetriebnahme ist für den Herbst geplant.

Fakten zum Schnellladepark in Thiendorf:

16 HPC-Ladepunkte mit bis zu 400 kW Leistung, der Standort lässt sich bei Bedarf bis auf 24 HPC-Ladepunkte erweitern

Anbindung an A13 (Anschlussstelle 20 Thiendorf)

Solardach mit 18,55 kWp

Link zu Google Maps

Die EnBW betreibt bereits mehrere große Schnellladeparks in Sachsen, darunter in Chemnitz und am Flughafen Leipzig/Halle. Das Unternehmen setzt eigenen Angaben zufolge auf den schnellen Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Ihr möchtet ein E-Auto mit „Ökostrom“ von zu Hause aus laden? Dafür ist der EnBW Ladestromtarif gedacht. Damit erhalten Kunden nicht nur einen Ladestromtarif für ein E-Auto, sondern gleichzeitig auch einen Haushaltsstromtarif.

