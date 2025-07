RTL wächst bei TV und Streaming

Im ersten Halbjahr 2025 verzeichnete der Streamingdienst RTL+ ein Wachstum in allen relevanten Altersgruppen.

Das Nutzungsvolumen stieg auf insgesamt 345,69 Millionen Stunden und damit um 17,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders bei den 14- bis 49-Jährigen sowie den 14- bis 29-Jährigen liegt RTL+ jeweils auf Platz eins im Ranking.

Auch im Bereich Video-on-Demand (VOD) verzeichnet der Dienst in diesen Zielgruppen ein deutlich höheres Nutzungsvolumen als der nächste private Wettbewerber. Mit einer kumulierten Nettoreichweite von 10,2 Millionen Menschen ist RTL+ zudem der einzige private Anbieter, der diese zweistellige Reichweite erreicht.

Neben den Streamingzahlen bleiben auch die Fernsehsender der RTL-Gruppe erfolgreich. „ntv Nachrichten“ ist mit 46,33 Millionen Zuschauern die meistgenutzte Programmmarke der Gruppe, gefolgt von „RTL Aktuell“ und der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Unter den einzelnen Formaten verzeichnen Shows wie „Wer wird Millionär?” und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” hohe Nutzerzahlen.

Das meistgesehene TV-Ereignis war das UEFA-Nations-League-Viertelfinale Deutschland-Italien mit 9,65 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von über 38 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.

Marktanteile und Senderperformance

Der Hauptsender RTL erzielte im ersten Halbjahr bei den 14- bis 59-Jährigen einen Marktanteil von 9,4 Prozent und bei den 14- bis 49-Jährigen 10,5 Prozent. Damit ist er in beiden Gruppen Marktführer unter den privaten Anbietern. VOX, RTL Up, NITRO und andere Sender der Gruppe erreichten unterschiedliche Marktanteile, wobei VOX bei den 14- bis 49-Jährigen leicht zulegte und NITRO sowie VOX Up stabil blieben.

Der Nachrichtensender n-tv konnte in den relevanten Zielgruppen ebenfalls Marktanteile steigern. Der Kindersender TOGGO hält mit einem Marktanteil von 17,7 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen seine Position als Marktführer.

Die Sender der RTL-Gruppe erreichen insgesamt einen gemeinsamen Marktanteil von 25,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen sowie 28,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit liegt die Gruppe deutlich vor dem Konkurrenten ProSiebenSat.1: Bei den 14- bis 59-Jährigen beträgt der Marktanteilunterschied 5,4 Prozentpunkte. Beim Gesamtpublikum beträgt der Vorsprung sogar 7,0 Prozentpunkte.

