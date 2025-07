Surface Pro 9: Microsoft veröffentlicht das Juli Firmware-Update

Speziell bei der neunten Generation des Surface Pro hat der Hard- und Softwareentwickler und Technologiekonzern Microsoft einen Lauf, denn das Gerät hat sowohl im Mai, Juni als auch jetzt im Juli ein entsprechendes monatliches Firmware-Update spendiert bekommen.

Das ist zwar nicht außergewöhnlich, dennoch erwähnenswert. Es zeigt, dass Microsoft bei Updates für Surface-Geräte die eine oder andere Ausnahme macht und die Geräte stetig verbessert.

Die ausführlichen Release Notes werden wie gewohnt auf der Support-Website zur Verfügung gestellt. Es geht hauptsächlich um eine Intel-Sicherheitslücke, die geschlossen wird:

July 2025 updates – The following update is available for Surface Pro 9 with Intel Processor devices running Windows 10, Version 22H2 or greater.

Improvements and fixes: