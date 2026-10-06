Wearables

Fitbit Edge: Das steckt im neuen Fitness-Tracker von Google

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Gestern haben wir die ersten Pressebilder des Fitbit Edge gesehen, was wohl der inoffizielle Nachfolger des Fitbit Charge sein wird. Google plant also einen neuen Fitness-Tracker für das Weihnachtsgeschäft und wir haben neue Details für euch.

Laut „billbil-kun“, einem sehr zuverlässigen Leaker, gibt es ein 1,34 Zoll großes OLED-Display mit AOD-Funktion, Bluetooth 5.4, GPS, EKG, Tracking von 40 Sport-Modi, eine Anruffunktion, eine IP68-Zertifizierung und bis zu 7 Tage Akkulaufzeit.

Basis bleibt Fitbit OS, nicht Wear OS, wie es sich andeutete, aber es gibt Apps, Google Pay und Gemini ist auch mit dabei und hilft euch als Coach. Das Fitbit Edge kann mit Android und iOS genutzt werden und kostet 179 Euro in Deutschland.

Es gibt vier Farben (Obsidian & Mattschwarz, Olive & Satin Pyrite, Canyon & Champagne Gold, Fog & Polished Silver) zum Marktstart und das Fitbit Edge wird wohl sehr bald erscheinen, ein Datum hat die Quelle aber noch nicht finden können.

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  1. Aaron Matthiesen 🎖
    sagt am

    Wenn darauf kein „richtiges“ OS läuft – warum sollte ich mir das Gerät für 180 Euro kaufen statt einem der vielen anderen kleinen Tracker für 30 oder 40 Euro?
    Ich meine, die Hardware kann Google doch nicht mehr kosten als (Größenordnung) 15 Euro? Da steckt doch wirklich nicht viel RAM, Speicher, Prozessor, Display, Akku etc. drin?

    Mal sehen, für welche Funktionen Google dann noch mal zusätzlich mindestens 120 Euro im Jahr haben will…

    Antworten

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