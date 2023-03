Flaggschiff-Test: Samsung Galaxy S23 vs. Xiaomi 13

Ich habe es bereits im Vergleich zwischen Samsung und Apple angekündigt: In diesem Jahr möchte ich neben meiner bekannten Flaggschiff-Reihe, in der die mit Abstand besten Modelle der Hersteller antreten, noch eine neue Reihe starten.

Die großen Modelle sind für mich als Daily Driver keine Option, denn ich bevorzuge alles unter 6,5 Zoll. Und da tut sich momentan einiges, wir bekommen in diesem Jahr eine wirklich gutes Auswahl. Daher will ich auch da mein Highlight suchen.

Den Anfang machen das Samsung Galaxy S23 und Xiaomi 13 und weitere Modelle dürften dann das Sony Xperia 5 V und das Google Pixel 8 werden, welches etwas kompakter werden soll. Mal schauen, ob Marken wie Oppo auch ein Modell liefern.

Die normale Flaggschiff-Reihe bleibt natürlich bestehen und da geht es ebenfalls bald los, auch hier dürften Samsung und Xiaomi den Anfang machen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich vielleicht das Xiaomi 13 Ultra abwarte, das wird sich noch zeigen.

Samsung vs. Xiaomi: Test als Video

Samsung vs. Xiaomi: Design

Optisch sind sich die beiden Modelle recht ähnlich, denn sie haben eine kantige Designsprache mit einem glänzenden Aluminiumrahmen und einer matten Rückseite und auch bei der Verarbeitung würde ich keinen Unterschied erkennen.

Doch bei der Haptik, und diese ist in dieser Reihe entscheidend, liegt das Samsung Galaxy S23 etwas besser in der Hand. Es ist etwas kompakter und wiegt 20 Gramm weniger, was man spürt. Das Gewicht wäre nicht entscheidend, die Größe schon.

Außerdem mag ich die komplett matte Rückseite, bei Xiaomi ist sie milchig. Und da das hier wie gesagt eine subjektive Reihe ist, geht der erste Punkt an Samsung.

Samsung Galaxy S23 vs. Xiaomi 13 = 1:0

Samsung vs. Xiaomi: Display

Hier sehe ich keinen Unterschied, auch wenn das Xiaomi 13 theoretisch mit 1.900 nits etwas heller als das Samsung Galaxy S23 mit 1.750 nits ist. Es sind aber beides sehr gute OLED-Panels von Samsung Display mit 120 Hz, beide sind flach, beide haben ein kleines und dezentes Loch und ich bin mit beiden sehr zufrieden.

Samsung Galaxy S23 vs. Xiaomi 13 = 2:1

Samsung vs. Xiaomi: Kamera

Bei der Kamera sehe ich keines der Modelle klar vorne. Die Hauptkamera ist auf einem Level und Samsung ist etwas besser bei Ultraweitwinkel und bei Videos.

Das Xiaomi 13 macht aber etwas bessere Zoom-Fotos, wobei der Unterschied in beiden Fällen nicht groß ist. Das Leica-Branding wäre mir egal, ich habe die Leica-Interpretation sogar deaktiviert, damit ich natürlichere Farben bei Xiaomi bekomme.

Für mich ist das ein Gleichstand.

Samsung Galaxy S23 vs. Xiaomi 13 = 3:2

Samsung vs. Xiaomi: Akku

Allerdings spürt man, dass Xiaomi mal eben einen 600 mAh größeren Akku verbaut hat und dank ähnlicher Hardware somit eine etwas bessere Akkulaufzeit bietet. Den Nachteil (Größe) habe ich oben genannt, aber die Akkulaufzeit ist somit besser.

Kabelloses Laden bieten beide und Reverse Charging auch, das 13 lädt aber deutlich schneller (mit Kabel und kabellos), daher ist das ein klarer Punkt für Xiaomi.

Samsung Galaxy S23 vs. Xiaomi 13 = 3:3

Samsung vs. Xiaomi: Software

Über die Optik kann man nur schwer streiten, aber mir persönlich sagt One UI mehr als MIUI zu. Android kann man anpassen, was jetzt nicht entscheidend wäre. Doch Samsung hat die bessere Update-Poltik und bekommt daher ganz klar den Punkt.

Die Updates bei Samsung kommen meist schneller, es gibt mehr Updates und man versorgt das Galaxy S23 ein Jahr länger mit Major-Updates. Das Samsung Galaxy S23 bekommt also noch Android 17, beim Xiaomi 13 ist bei Android 16 Schluss.

Samsung Galaxy S23 vs. Xiaomi 13 = 4:3

Samsung vs. Xiaomi: Preis

Wenn wir die Version mit 256 GB nehmen, dann sprechen wir in beiden Fällen über ca. 1.000 Euro. Beide Modelle haben 8 GB RAM und hatten Vorbesteller-Aktionen, bei denen man Boni bekam. Beide nicht günstig, aber eben ein klarer Gleichstand.

Samsung Galaxy S23 vs. Xiaomi 13 = 5:4

Samsung vs. Xiaomi: Sonstiges

Kabelloses Laden, passable Stereo-Speaker, eine IP68-Zertifizierung, da ist alles dabei, was ich von einem Flaggschiff erwarte. Nur UWB fehlt, aber das fehlt bei beiden Modellen. Und da sich kein Modell mit einem Extra abhebt, gibt es für beide den Punkt. UWB (Ultrabreitband) würde ich aber 2024 wirklich gerne mal sehen.

Samsung Galaxy S23 vs. Xiaomi 13 = 6:5

Samsung vs. Xiaomi: Fazit

Es wirkt so, als ob Samsung und Xiaomi letztes Jahr beide den Gedanken gehabt hätten, dass man doch eine passable Alternative für das Apple iPhone 14 Pro bieten müsste. Und beide haben abgeliefert. Das sind Pro-Modelle, auch wenn sie keinen Pro-Zusatz haben. Oder man müsste diesen eben beim iPhone 14 Pro streichen.

Samsung liegt nach Punkten vorne und wäre auch mein Favorit. Das liegt am Ende allerdings nur an der Haptik und Software, denn das Galaxy S23 liegt noch etwas besser in der Hand, ich mag One UI lieber und es gibt eine bessere Update-Politik.

Mit Blick auf die Kamera oder das Display könnte ich mich aber nicht entscheiden.

Doch ich kann beide empfehlen und freue mich, dass wir 2023 direkt so gut in das Jahr der kompakten Android-Flaggschiffe starten. Das Samsung Galaxy S23 ist bisher mein Favorit, doch das Sony Xperia 5 IV war letztes Jahr mein Highlight bei kompakten Android-Modellen und das Google Pixel 8 soll noch kompakter werden.

Und wer weiß, vielleicht gibt es noch eine Überraschung von Oppo und Co.

Ich hoffe nun, dass die Android-Hersteller genau hier ansetzen und ein mögliches Battle zwischen Samsung Galaxy S24 und Xiaomi 14 wieder so spannend wird.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

