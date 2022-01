Geek-Tipp: USB-Typ-C-Kabel mit Display für Ladeleistungsanzeige

Vor ein paar Tagen hatte der Michael Hell auf Twitter ein Foto von einem USB-Kabel gepostet, welches im eigentlichen Stecker ein kleines Display verbaut hat. Auf selbigem Display wird angezeigt, mit welcher Ladeleistung das angeschlossene Typ-C Gerät versorgt wird.

Wie es sich für einen richtigen Geek bzw. Nerd gehört, musste ich mir das Kabel natürlich sofort zulegen. Ich persönlich finde es einfach zu interessant zu sehen, mit wie viel Saft das angeschlossene Handy beispielsweise mit dem Netzteil X oder der Powerbank Y versorgt wird.

-->

Dabei ist mir natürlich klar, dass es sich hier um keine Labor-Ausstattung handelt und die dargestellten Werte eher grob gerundet, also für den Privatanwender sind. Aber das soll uns doch auch genügen, oder?

Ich habe dann also für 11,99 EUR bei Amazon zugeschlagen und mir ein Kabel geordert. Genau genommen gleich zwei – eins für zu Hause und eins für die Firma. Der dazugehörige Tweet kam auch wieder sehr gut an und deshalb möchte ich euch auch daran teilhaben lassen. Vielleicht ist das Kabelchen ja auch etwas für den kleinen Nerd in euch?

Wegen dem @michaelxhell zwei USB-Kabel kaufen müssen. Der Nerd in mir verlangte danach! Ist das nicht cool? ❤️ Ein kleines Display im Stecker zeigt an, mit wieviel Watt via USB-C PD geladen wird. 👀https://t.co/gTz3XNa2di pic.twitter.com/3qSkk3EeID — Michael (@mmeidl78) January 25, 2022

Es gibt übrigens mehrere Versionen auf Amazon. Der Verkäufer haut auch für ~2 EUR weniger eine Version raus, die nur bis zu 65 Watt PD misst. Persönlich habe ich aber das 100W Kabel gekauft und dann das Samsung S21+ dran gehängt und mit meinem Netzteil und Powerbanks zwischen 18 und 19 W erzielt. Ein OnePlus 9 Pro hatte mit einem 65W Netzteil (der Akkustand war bei 70 % Ladung) noch mit 42W geladen.

Das MacBook Pro (kann mit 100W geladen werden) wurde mit 98W Ladeleistung angezeigt. Die Werte passen also um 1–2 W verglichen mit den Herstellerangaben der jeweiligen Ladegeräte überein.

Ist so ein Kabel auch was für euch und habt ihr womöglich ähnliche Gadgets zu Hause? Gern ab in die Kommentare damit!

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->