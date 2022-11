God of War Ragnarök im Test: 10 sehr persönliche Stichpunkte

Jeder Testbericht ist subjektiv, denn in der Regel testet nur eine Person ein neues Produkt. Doch es gibt „Produkte“, da wird es noch schwieriger einen objektiven Test zu tippen, Spiele oder Serien gehören dazu. Doch ich schaue mir auch hier die Bewertungen an, denn eine breite Masse bildet am Ende einen guten Eindruck.

Heute geht es um God of War Ragnarök für die PlayStation, der Exklusivtitel ist der große Blockbuster für Weihnachten und erscheint für die PS4 und PS5. Ich konnte das Spiel vorab durchspielen und habe viele Gedanken dazu. Daher gibt es heute zum Ende des Embargos eine Liste mit 10 Stichpunkten von mir. Ohne Spoiler.

God of War Ragnarök: Meine 9 Stichpunkte

Bevor ihr den neuen Teil startet, würde ich auf jeden Fall den Teil von 2018 spielen , denn dieser baut darauf auf. Er setzt genau dort an und ohne die Vorgeschichte wird man diesen Teil nicht so gut genießen können. Die Zusammenfassung im Spiel ist nett gemacht und würde ich mir auch anschauen, aber sie hilft kaum weiter und ist eher eine Auffrischung für die Menschen, die den ersten Teil gespielt haben.

Dennoch ist God of War Ragnarök ein extrem schönes Spiel mit tollen Welten und sehr viel Liebe zum Detail . Man spürt, dass den Entwicklern dieses Werk am Herzen lag und man die „Extra-Meile“ gegangen ist. Selbst bei „Lückenfüller“-Missionen gibt es tolle Dialoge, animierte Szenen und liebevolle Welten. Ganz großes Lob für diese Liebe zu einem Spiel, die spürt man. Und ich muss auch sagen, dass ich keine Bugs hatte und dieses Spiel von Anfang bis Ende einwandfrei lief, so muss das sein.

Die Rätsel waren in God of War sehr simpel und das sind sie leider auch weiterhin . Der Fokus liegt auf den Kämpfen und dem Kampfsystem und da liefert God of War Ragnarök komplett ab. Doch die Rätsel in den Welten wirken im Vergleich dazu und zum Leveldesign oft lieblos. Sie fressen manchmal unnötig Zeit und ich würde viele davon vielleicht sogar einfach weglassen und die Extras einfach so nach einem Kampf verteilen.

God of War Ragnarök: Mild-Spoiler-Stichpunkt

Diesen Stichpunkt habe ich hinter eine Spoiler-Warnung gepackt, denn es könnte für manche einer sein, die womöglich gewisse Erwartungen an das Ende haben.

Letzter Stichpunkt als Spoiler (Klicken zum Anzeigen)

Nach dem Finale hört das Spiel nicht abrupt auf. Oft müsst ihr ein neues Spiel starten oder zum letzten Speicherpunkt, wenn ihr die Welt weiter erforschen wollt. Hier geht es direkt danach weiter und das ist gut gemacht. Sogar mit neuen Inhalten, die es vorher nicht gab. Und der für mich emotionalsten Szene im Spiel. Ich hatte selbst nach über 20 Stunden Lust auf mehr und das ist hier möglich. Ich sage nicht wie und mit welcher Person oder mit welchen Personen, denn das wäre dann ein Spoiler, aber nur so viel: Wer zunächst die Hauptstory genießen und nur ein paar Nebenmissionen machen möchte, der kann das machen. Spielt danach aber unbedingt die Epilog-Quests.

God of War Ragnarök: Mein Fazit

Wer God of War von 2018 mochte, der wird hier definitiv sehr zufrieden sein. Der neue Teil baut exakt darauf auf und macht viele Dinge besser und ist vor allem auch deutlich umfangreicher. Es gab die Überlegung, ob das eine Trilogie wird und man hat sich für zwei Spiele entschieden. Das merkt man, es wird nicht langweilig.

Müsste ich eine Punktzahl vergeben, dann wären es 9,5 von 10 Punkten. Ich mochte God of War, es ist eines der besten Spiele der letzten Jahre, und das hier ist eine gelungene Fortsetzung. Warum gibt es keine 10 Punkte? Das liegt in erster Linie daran, dass ich nach zwei Jahren PlayStation 5 noch mehr PS5-Feeling möchte.

Die Verfügbarkeit der PS5 ist weiterhin schlecht und die Entscheidung, dass man die PS4 noch mitnimmt, spürt man. Allerdings wird es viele PS4-Besitzer freuen, denn dieses Spiel reizt die alte Konsole nochmal so richtig aus und ich habe von anderen Testern gehört, dass God of War Ragnarök sehr gut auf der PS4 läuft.

Das ist für mich der AAA-Blockbuster für die PlayStation geworden, den ich von den Santa Monica Studios erwartet habe. Nun stellt sich im November für viele die Frage, ob das ein Spiel des Jahres ist. Ich finde es immer blöd, wenn das nur ein Spiel wird, denn der Geschmack ist unterschiedlich und das ist für mich nicht fair.

Es wird auf jeden Fall in den Bestenlisten 2022 dieser Welt auftauchen und ich bin mir sicher, dass auch dieser Teil die 90 Punkte bei Metacritic knackt. Für mich ist es mit Blick auf Neuerscheinungen das Spiel des Jahres, da ich storylastige Spiele dieser Art mag. Und ich werde sicher noch einige Stunden in die Welt stecken.

God of War Ragnarök: Die Zusammenfassungen

Die Geschichte von God of War

Zusammenfassung von God of War

