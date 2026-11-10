Google Pixel 11 Pro XL: Dieser Singles-Day-Deal fällt auf

DEINHANDY bietet das Google Pixel 11 Pro XL zum Singles Day mit einem dauerhaft unbegrenzten Vodafone-Datentarif an.

Das Google Pixel 11 Pro XL mit 256 GB Speicher wird mit dem Smart Lite Spezial kombiniert. Dieser bietet laut Anbieter dauerhaft unbegrenztes Datenvolumen mit bis zu 300 Mbit/s. Rechnerisch kostet der Tarif unter Berücksichtigung des Gerätewerts lediglich 0,49 Euro monatlich.

Pixel 11 Pro XL: Kosten und Tarifdetails im Überblick

Die monatliche Grundgebühr beträgt 34,99 Euro. Dazu kommen einmalig 99,95 Euro für das Smartphone, 39,99 Euro Anschlusspreis und 6,99 Euro Versand. Über 24 Monate ergeben sich damit Gesamtkosten von 986,69 Euro.

Die wichtigsten Konditionen:

Google Pixel 11 Pro XL mit 256 GB Speicher

Vodafone Smart Lite Spezial mit dauerhaft Unlimited-Datenvolumen

Bis zu 300 Mbit/s im Download

34,99 Euro monatlich, mit GigaKombi 29,99 Euro

986,69 Euro Gesamtkosten über 24 Monate ohne GigaKombi

Der angegebene Preisvergleich-Bestpreis für das Smartphone liegt bei 975 Euro. Zieht man diesen Betrag von den Gesamtkosten ab, bleiben rechnerisch 11,69 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht rund 0,49 Euro pro Monat.

Noch günstiger wird das Pixel-Bundle bei DEINHANDY mit einer berechtigten Vodafone GigaKombi. Durch den monatlichen Rabatt von 5 Euro sinken die Gesamtkosten auf 866,69 Euro. Daraus ergibt sich ein rechnerischer Tarifpreis von minus 4,51 Euro monatlich.

Hinweis Wichtig ist die Unterscheidung zwischen tatsächlichen Kosten und Effektivpreis. Die Grundgebühr wird regulär abgerechnet. Der rechnerische Vorteil entsteht ausschließlich durch die Anrechnung des aktuellen Gerätevergleichspreises.

Wer das Pixel 11 Pro XL ohnehin kaufen möchte und viel mobiles Datenvolumen benötigt, bekommt hier eine interessante Kombination. Besonders attraktiv ist die Rechnung für Vodafone-Kunden mit GigaKombi-Berechtigung. Das Singles-Day-Angebot bei DEINHANDY sollte man dennoch anhand der tatsächlichen Gesamtkosten bewerten.

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