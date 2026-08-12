Zubehör

Das ist der erste Google Pixel Tag

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Google steigt offiziell in das Geschäft der Tracker ein und hat heute den ersten Google Pixel Tag vorgestellt. Wer uns in den letzten Wochen verfolgt, für den wird das keine Überraschung sein. Genau genommen ist das schon seit 2023 bekannt.

Der Aufbau ist simpel, es ist ein kleiner Tracker aus Alu, den es übrigens nur in einer Farben (Fog) gibt und der knapp 12 Gramm wiegt und 5 Millimeter dick ist. Und bei der Breite sprechen wir von 26 Millimetern und bei der Höhe von 46 Millimetern.

Laut Google gibt es Bluetooth, Ultrabreitband (UWB), eine IP67-Zertifizierung und einen kleinen Speaker, der einen Ton abspielen kann. Der Google Pixel Tag hat aber kein Loch, dafür gibt es neue Cases, und er kann nur mit Android genutzt werden.

Eine Besonderheit ist mir nicht aufgefallen, das ist ein normaler Tracker, wie man ihn schon seit Jahren kennt. Nur die Form ist eher ungewöhnlich, die meisten sind eher rund oder etwas eckig, so eine ovale Form habe ich bisher selten gesehen.

Die schlechte Nachricht? Bisher haben wir noch keine Details für Deutschland. Wir sprechen über 29 Dollar für einen Google Pixel Tag und 99 Dollar für vier Google Pixel Tags und Marktstart ist im November, es wird also noch eine Weile dauern.

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  1. Guido 🌟
    sagt am

    Wird der dann, wie AirTags von anderen Android/Pixel Geräten gefunden oder wie läuft das ab?

    Antworten
    1. Peter 🌟
      sagt am zu Guido ⇡

      Ich gehe mal stark davon aus.
      Aber schön, dass man hierzulande anscheinend den noch nicht zum Verkauf anbietet. Das einzige Produkt, was mich interessiert hätte :(

      Antworten

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