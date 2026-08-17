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YouTube ändert Zählweise für Videoaufrufe

René Hesse
Von
Foto: Zulfugar Karimov / Unsplash

YouTube zählt ab dem 24. August 2026 einen Aufruf bereits dann, wenn ein Video mit dem ersten Frame zu spielen beginnt.

Die neue Zählweise gilt weltweit und für alle Videoformate. YouTube hatte diesen Ansatz bereits im vergangenen Jahr für Shorts eingeführt. Nun vereinheitlicht die Plattform ihre bislang unterschiedlichen Systeme. Creator dürften dadurch künftig schneller steigende öffentliche Aufrufzahlen sehen.

Die bisherige Kennzahl verschwindet jedoch nicht vollständig. YouTube führt sie in den erweiterten Analytics unter der Bezeichnung „Engaged views“ weiter. Sie soll zeigen, wie viele Zuschauer sich nach dem Start tatsächlich dafür entscheiden, ein Video weiter anzusehen.

YouTube ändert Views, aber nicht die Monetarisierung

Für Creator sind vor allem diese Punkte wichtig:

  • Ein View zählt künftig ab dem ersten abgespielten Frame.
  • Die Umstellung gilt weltweit ab dem 24. August 2026.
  • Einnahmen und YPP-Voraussetzungen ändern sich laut YouTube nicht.
  • Für Einnahmen bleiben engagierte Aufrufe und Wiedergabezeit maßgeblich.

YouTube benennt zudem einige Kennzahlen für das Partnerprogramm um. Aus „gültigen öffentlichen Shorts-Aufrufen“ werden künftig „qualifizierte Shorts-Aufrufe“. Die „gültigen öffentlichen Wiedergabestunden“ heißen künftig „qualifizierte Wiedergabestunden“.

Ich halte die Vereinheitlichung grundsätzlich für nachvollziehbar. Öffentliche View-Zahlen werden dadurch allerdings weniger darüber aussagen, wie intensiv ein Video tatsächlich angesehen wurde. Für Creator und Werbepartner dürften deshalb die tiefergehenden Analytics künftig noch wichtiger werden.

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