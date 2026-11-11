GTA 6 bricht alle Rekorde, aber Rockstar schweigt

GTA 6 hat in der Nacht von Montag auf Dienste für einen erheblichen Anstieg beim Traffic im deutschen Netz gesorgt, das bestätigen mehrere deutsche Anbieter. Es war kein Rekord, aber 1&1, Vodafone und Co. gaben an, dass man merkte, dass da viele ein 200 GB großes Spiel auf ihre Konsole geladen haben. Wie viele? Unklar.

Sony spricht von offizieller vom „am häufigsten vorbestellten Spiel aller Zeiten im PlayStation Store“ und Microsoft schließt sich dieser Meldung an, nur eben im Microsoft Store. GTA 6 bricht also alle Rekorde, Rockstar will sich aber weiterhin nicht zu konkreten Zahlen äußern. Vermutlich wartet man den 19. November ab.

Strauss Zelnick hat immer mal wieder betont, dass echte Verkaufszahlen wichtiger sind und die dürften kommende Woche, wenn es wirklich losgeht und die Tests da sind (und das Marketing seinen Höhepunkt erreicht) sicher noch etwas imposanter ausfallen. Davon ab, GTA 6 ist rein digital, da lohnt sich das Vorbestellen kaum.

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