GTA 6 bricht alle Rekorde, aber Rockstar schweigt
GTA 6 hat in der Nacht von Montag auf Dienste für einen erheblichen Anstieg beim Traffic im deutschen Netz gesorgt, das bestätigen mehrere deutsche Anbieter. Es war kein Rekord, aber 1&1, Vodafone und Co. gaben an, dass man merkte, dass da viele ein 200 GB großes Spiel auf ihre Konsole geladen haben. Wie viele? Unklar.
Sony spricht von offizieller vom „am häufigsten vorbestellten Spiel aller Zeiten im PlayStation Store“ und Microsoft schließt sich dieser Meldung an, nur eben im Microsoft Store. GTA 6 bricht also alle Rekorde, Rockstar will sich aber weiterhin nicht zu konkreten Zahlen äußern. Vermutlich wartet man den 19. November ab.
Strauss Zelnick hat immer mal wieder betont, dass echte Verkaufszahlen wichtiger sind und die dürften kommende Woche, wenn es wirklich losgeht und die Tests da sind (und das Marketing seinen Höhepunkt erreicht) sicher noch etwas imposanter ausfallen. Davon ab, GTA 6 ist rein digital, da lohnt sich das Vorbestellen kaum.
mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
> Davon ab, GTA 6 ist rein digital, da lohnt sich das Vorbestellen kaum.
Mit „kaum” magst du recht haben, aber nicht, weil es ein „rein digitales” Produkt ist. Es gibt zum einen Vorbesteller-Boni, die natürlich verzichtbar sind, weil nur kosmetisch, aber immerhin. Und ein Preload ist eben auch nur mit Vorbestellung möglich. Das mag weniger ein Thema für Menschen mit sehr schnellem Internetzugang sein. Ich habe weder das schnellste noch das langsamste Internet, bei mir hat es schon mehrere Stunden gedauert. Und für Menschen mit langsamerem Zugang kann so ein Download sehr viele Stunden, wenn nicht gar einen Tag oder länger dauern. Zeit, in der man nicht spielen kann. Zumal nicht vorhersehbar ist, wie stark am 19. November die Verbindung zum Store beeinträchtigt sein wird, wenn es mit Sicherheit, trotz Preload, einen ziemlichen Peak in der Belastung geben wird. Das ist vor allem für ein „rein digitales” Produkt also tatsächlich eher ein Argument für als gegen eine Vorbestellung.
Ich würde mir auch kein Spiel vorbestellen, bei dem ich noch unschlüssig bin, ob ich es überhaupt haben möchte. Aber wenn die Entscheidung sowieso schon gefallen ist, würde ich die Vorteile schon nutzen.
Wobei man die Boni, wenn ich das richtig verstanden habe, bis zum 20. November bekommt. Man kann also auch zum Release kaufen. Aber ja, das mit der Größe kann ein Argument sein, wenn man beispielsweise direkt starten möchte.