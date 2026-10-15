Gaming

GTA 6: Hier ist der Launch Trailer!

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Viele haben heute mit Trailer 3 gerechnet und so ist es auch, wir haben einen neuen und letzten Trailer bekommen, der somit auch der Launch Trailer ist. In gut einem Monat erscheint GTA 6, kaum zu glauben, aber das Spiel scheint endlich fertig.

Jason und Lucia war schon immer klar, dass die Karten nicht auf ihrer Seite sind. Doch als ein einfacher Coup schiefgeht, finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes Amerikas wieder, mitten in einer kriminellen Verschwörung, die sich über den gesamten Bundesstaat Leonida erstreckt. Sie sind gezwungen, sich mehr denn je aufeinander zu verlassen, wenn sie lebend davonkommen wollen.


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  1. gork 🏆
    sagt am

    Urlaub ist schon eingereicht

    Antworten

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