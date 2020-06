Huawei MateBook 13 startet mit Bundle-Aktion in Deutschland

Huawei bringt das eigene Mittelklasse-Notebook MateBook 13 in einer Neuauflage nach Deutschland. Vorbesteller des Huawei MateBook 13 erhalten ein Paket aus den FreeBuds 3 und dem MateDock 2 kostenlos dazu.

Das Huawei MateBook 13 richtet sich auch in der 2020er-Generation insbesondere an Schüler und Studenten. Ausgestattet ist das Notebook mit einem 13 Zoll großen IPS-Display im 3:2-Format, das es auf eine Auflösung von 2.160 x 1.440 Pixeln bringt.

Käufer können zwischen unterschiedlichen Varianten des Notebooks auswählen. Erhältlich ist es mit einem AMD Ryzen 5 3500U und einem Intel Core i5-10210U – beides aktuelle Quad-Core-Prozessoren der Mittelklasse. Sie können stets auf 8 GB RAM zurückgreifen und für eigene Daten steht eine 256 oder 512 GB große SSD bereit. Der Akku bietet eine Kapazität von 41,7 Wh und soll bis zu 11,6 Stunden durchhalten.

Das Huawei MateBook 13 (2020) ist mit einem Gewicht von 1,3 Kilogramm recht leicht und portabel. Am Aluminium-Gehäuse des Notebooks befinden sich zwei USB-C-Ports und eine Klinkenbuchse als Anschlüsse. Geladen wird es per USB-C, wobei ein flottes 65 Watt-Netzteil im Lieferumfang enthalten ist.

Vorbesteller erhalten Gratis-Produkte im Wert von 239 Euro

In Deutschland kann das Huawei MateBook 13 ab sofort vorbestellt werden – Marktstart ist dann am 16. Juni. Dank einer Aktion lohnt sich das Vorbestellen besonders. Denn bis zum Marktstart gibt es die Huawei FreeBuds 3 und das Huawei MateDock 2 kostenlos dazu. Den Wert des Pakets gibt Huawei bezugnehmend auf die UVPs der Produkte mit 239 Euro an.

Dieses Angebot gilt sowohl im offiziellen Online-Shop von Huawei als auch direkt bei Amazon. Dort ist auch exklusiv das günstigste Modell des Huawei MateBook 13 (2020) zum Preis von 749 Euro erhältlich.

