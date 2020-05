Huawei P40 lite 5G offiziell vorgestellt

Huawei bietet mit dem Huawei P40 lite 5G ab sofort auch in der Mittelklasse ein Smartphone mit Unterstützung für den neuen Funktstandard 5G an. Doch obwohl der Name anderes vermuten lässt, besitzt das Gerät nur wenige Gemeinsamkeiten mit dem regulären P40 lite.

Huaweis P40-Serie erhält Zuwachs vom neuen Huawei P40 lite 5G. Der chinesische Hersteller bringt mit dem Smartphone, wie dessen Name bereits besagt, 5G-Support in die Mittelklasse. Verantwortlich hierfür zeigt sich der hauseigene Kirin 820 5G Octa-Core-SoC, der von 6 GB Arbeitsspeicher flankiert wird. Intern sind 128 GB Speicherplatz verbaut – eine Erweiterung ist nicht möglich.

-->

Nicht nur hat das Huawei P40 lite 5G einen anderen Prozessor verbaut, auch weitere Eckdaten unterscheiden es vom regulären P40 lite. So fällt das FullHD+-Display mit einer Diagonalen von 6,5 Zoll etwas größer aus und die Hauptkamera bietet eine höhere Auflösung. Zum Einsatz kommt hier eine Quad-Kamera mit einem 64-Megapixel-Hauptsensor, einer 8-Megapixel-Weitwinkelkamera und zwei 2-Megapixel-Sensoren für Makroaufnahmen und Tiefeninformationen. Die Frontkamera schießt Selfies mit 16 Megapixeln und befindet sich links oben im Display.

Abgerundet wird die Ausstattung des Huawei P40 lite 5G von einem 4.000 mAh starken Akku, der mit 40 Watt flott wieder aufgeladen werden kann. Als Betriebssystem ist Android 10 mit der EMUI 10.1 vorinstalliert, wobei die Google-Dienste fehlen. Käufer müssen daher auf Alternativen wie Huaweis AppGallery ausweichen.

Aktion: Kostenlose FreeBuds 3 für Vorbesteller

Das Huawei P40 lite 5G wird in Deutschland am 1. Juni zum Preis von 399 Euro in den Handel starten. Erhältlich sein wird es in den Farben Crush Green, Space Silver und Midnight Black. Allerdings lohnt es sich, das Smartphone schon jetzt vorzubestellen. Denn alle Vorbesteller profitieren bis zum 31. Mai von einer Aktion, in deren Rahmen es die kabellosen Huawei FreeBuds 3 mit einer UVP von 179 Euro als Geschenk dazu gibt.

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->