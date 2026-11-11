IKEA TIMMERFLOTTE: Firmware 1.2.2 mit Matter 1.5 wird verteilt

IKEA verteilt ab sofort die Firmware 1.2.2 für den smarten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor TIMMERFLOTTE.

Die neue Software wurde am 10. November 2026 veröffentlicht und bringt unter anderem aktualisierte Versionen der Smart-Home-Standards Matter und Thread mit. Hinzu kommen Verbesserungen bei der Gerätestabilität und eine zusätzliche Geräteinformation.

IKEA TIMMERFLOTTE: Das ändert sich mit Firmware 1.2.2

Das Update umfasst vier Neuerungen:

Aktualisierung auf Matter 1.5

Aktualisierung auf Thread 1.4

Verbesserungen der Gerätestabilität

Ergänzung eines Attributs für die Seriennummer des Geräts

Mit Matter 1.5 und Thread 1.4 aktualisiert IKEA die technischen Grundlagen des Sensors. Matter dient der herstellerübergreifenden Einbindung von Smart-Home-Geräten, während Thread die drahtlose Kommunikation im Netzwerk übernimmt. Welche konkreten Vorteile die neuen Versionen beim TIMMERFLOTTE bringen, geht aus den Versionshinweisen allerdings nicht hervor.

Die neue Firmware trägt die interne Softwareversionsnummer 16908290. Sie ist für Geräte mit den bisherigen Softwareversionsnummern 16777234 bis 16908289 vorgesehen.

Wer Home Assistant nutzt, kann unter „Einstellungen → System → Updates“ manuell nach Aktualisierungen suchen. Anschließend sollte euch das Update angeboten werden. Hat bei mir sofort geklappt:

Der TIMMERFLOTTE misst die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Ein Tastendruck genügt, um zunächst die Temperatur und anschließend die Luftfeuchtigkeit auf dem Gerät anzuzeigen. Der Sensor kostet aktuell knapp 8 Euro.

Dank Matter lässt sich der Sensor sowohl mit dem IKEA DIRIGERA Hub als auch mit anderen kompatiblen Smart-Home-Systemen verbinden.

Gerade bei einfachen Sensoren sind zuverlässige Messwerte und eine stabile Einbindung wichtiger als zusätzliche Funktionen. Das Update konzentriert sich entsprechend auf die technische Pflege des Geräts, ohne dessen grundlegenden Funktionsumfang zu verändern.

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