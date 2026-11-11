Firmware und Updates

IKEA TIMMERFLOTTE: Firmware 1.2.2 mit Matter 1.5 wird verteilt

René Hesse
Von
4 Kommentare
IKEA TIMMERFLOTTE (KI)

IKEA verteilt ab sofort die Firmware 1.2.2 für den smarten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor TIMMERFLOTTE.

Die neue Software wurde am 10. November 2026 veröffentlicht und bringt unter anderem aktualisierte Versionen der Smart-Home-Standards Matter und Thread mit. Hinzu kommen Verbesserungen bei der Gerätestabilität und eine zusätzliche Geräteinformation.

IKEA TIMMERFLOTTE: Das ändert sich mit Firmware 1.2.2

Das Update umfasst vier Neuerungen:

  • Aktualisierung auf Matter 1.5
  • Aktualisierung auf Thread 1.4
  • Verbesserungen der Gerätestabilität
  • Ergänzung eines Attributs für die Seriennummer des Geräts

Mit Matter 1.5 und Thread 1.4 aktualisiert IKEA die technischen Grundlagen des Sensors. Matter dient der herstellerübergreifenden Einbindung von Smart-Home-Geräten, während Thread die drahtlose Kommunikation im Netzwerk übernimmt. Welche konkreten Vorteile die neuen Versionen beim TIMMERFLOTTE bringen, geht aus den Versionshinweisen allerdings nicht hervor.

Die neue Firmware trägt die interne Softwareversionsnummer 16908290. Sie ist für Geräte mit den bisherigen Softwareversionsnummern 16777234 bis 16908289 vorgesehen.

Wer Home Assistant nutzt, kann unter „Einstellungen → System → Updates“ manuell nach Aktualisierungen suchen. Anschließend sollte euch das Update angeboten werden. Hat bei mir sofort geklappt:

Der TIMMERFLOTTE misst die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Ein Tastendruck genügt, um zunächst die Temperatur und anschließend die Luftfeuchtigkeit auf dem Gerät anzuzeigen. Der Sensor kostet aktuell knapp 8 Euro.

Dank Matter lässt sich der Sensor sowohl mit dem IKEA DIRIGERA Hub als auch mit anderen kompatiblen Smart-Home-Systemen verbinden.

Gerade bei einfachen Sensoren sind zuverlässige Messwerte und eine stabile Einbindung wichtiger als zusätzliche Funktionen. Das Update konzentriert sich entsprechend auf die technische Pflege des Geräts, ohne dessen grundlegenden Funktionsumfang zu verändern.

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  1. René Hesse ♾️
    sagt am

    Ich bin überrascht, zwei von drei haben beim ersten Klick das Update eingespielt. Und der dritte beim zweiten Klick. 😄 Das sah beim letzten Update noch ganz anders aus.

    Antworten
  2. Timotime 🏅
    sagt am

    Oh, Ich hoffe, dass lösst bei mir das leidige Problem, dass ich alle paar Wochen/Monate einmal die Batterien raus und wieder reinmachen muss, weil die Geräte plötzlich nicht mehr verbunden sind.

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Timotime ⇡

      Hatte ich anfangs auch, ist inzwischen aber nicht mehr aufgetreten. Liegt wohl auch daran, dass ich das Thread-Netzwerk alleine „heilt“.

      Antworten
      1. Timotime 🏅
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Hatte es leider heute noch.
        Router sind Apple Tv + HomePod Minis.
        Aber wie gesagt, hoffe das es nun weg ist.

        Antworten

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