Das Tesla-Update 2026.44.3.1 bringt die manuelle Vorkonditionierung der Batterie zurück und ermöglicht die Steuerung per App.

Tesla hat mit der Verteilung einer ersten Version seines diesjährigen „Holiday Updates“ begonnen. Die Software 2026.44.3.1 erreicht zunächst weniger als ein Prozent der Fahrzeugflotte. Der frühe Rollout dient offenbar auch dazu, die Stabilität vor der umfangreicheren Version 2026.44.25 zu testen.

Tesla: Akku vor dem Schnellladen manuell vorheizen

Die zurückgekehrte Funktion erlaubt es Fahrern, die Batterie unabhängig von der automatischen Vorbereitung gezielt auf eine optimale Temperatur für das Schnellladen zu bringen. Das soll die Ladezeit verkürzen.

Tesla empfiehlt, die Vorkonditionierung etwa eine Stunde vor dem geplanten Ladestopp zu starten. Sobald die optimale Batterietemperatur erreicht ist, hält das Fahrzeug diese für weitere 30 Minuten.

Neu ist außerdem die Steuerung über die Tesla-App. Dort lässt sich die Funktion bereits vor Fahrtbeginn unter „Charging → Precondition for Fast Charging“ aktivieren. Voraussetzung ist mindestens die App-Version 4.63.0.

🔥♨️ Tesla 2026.44.3.1 software update brings back the Manual Preconditioning feature! “You can now manually precondition your battery to reach its optimal temperature before fast charging to save time. Start preconditioning about one hour before you plan to charge. Once the… https://t.co/nKKyFHwqSq pic.twitter.com/GtHFdWKOIO — The Tesla Newswire (@TeslaNewswire) November 26, 2026

Das ist durchaus praktisch. Wer seinen Ladestopp bereits kennt, muss sich bei der Vorbereitung der Batterie nicht ausschließlich auf die automatische Steuerung verlassen.

Holiday Update 2026: Weitere Neuerungen geplant

Neben der manuellen Akku-Vorkonditionierung enthält Version 2026.44.3.1 Sicherheitsverbesserungen. Bereits mit 2026.44.1 wurden weitere Änderungen eingeführt, darunter eine überarbeitete Kartenansicht für Ladenetzwerke.

Ladestationen werden bei normalen Zoomstufen nun gruppiert dargestellt, um die Netzabdeckung übersichtlicher abzubilden. Hinzu kommen unter anderem Anpassungen für den Cybertruck sowie Änderungen an der Fahrassistenzsoftware.

Das eigentliche Holiday Update mit weiteren Funktionen wird unter der Versionsnummer 2026.44.25 erwartet. Traditionell stellt Tesla die Neuerungen Anfang Dezember vor, während eine breitere Verteilung für Mitte Dezember erwartet wird.

Die jetzt gestartete Version ist also eher ein Vorgeschmack. Für die manuelle Vorkonditionierung allein dürfte sich das Update allerdings schon lohnen.

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