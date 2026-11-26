Die FRITZ!Box 7530 erhält mit FRITZ!OS 8.26 ein neues Wartungsupdate, das unter anderem eine Sicherheitslücke schließt.

Meine FRITZ!Box 7530 meldet die neue Firmware bereits zur Installation. Der Umfang des Updates ist überschaubar und beschränkt sich auf Änderungen bei verschlüsselten Verbindungen sowie eine Anpassung am Linux-Kernel.

FRITZ!OS 8.26 für die FRITZ!Box 7530

Konkret umfasst das Wartungsupdate folgende Neuerungen:

Internet: Neues Stammzertifikat von SSL.com für DNS over TLS.

Neues Stammzertifikat von SSL.com für DNS over TLS. Telefonie: Neues Stammzertifikat von SSL.com für verschlüsseltes VoIP.

Neues Stammzertifikat von SSL.com für verschlüsseltes VoIP. Sicherheit: Sicherheitsverbesserung für IPv4-TCP-Verbindungen im Linux-Kernel (CVE-2026-98432).

Es ist erfreulich, dass die FRITZ!Box 7530 weiterhin gepflegt wird. Schade finde ich allerdings, dass der Router bei der Weiterentwicklung von FRITZ!OS offenbar zunehmend zum alten Eisen gehört. Ein Update auf FRITZ!OS 8.51 scheint derzeit jedenfalls nicht in Sicht zu sein.

Dabei läuft die FRITZ!Box 7530 bei mir nach wie vor absolut astrein. Sie arbeitet flott und erledigt alles, was ich von einem Router im Alltag erwarte. Einen technischen Grund für einen Hardwarewechsel sehe ich bei mir bislang nicht.

Umso schöner wäre es, wenn sich der Software-Support auch bei solchen Modellen nicht zunehmend auf die reine Bestandspflege beschränken würde.

Das Update kann ab sofort installiert werden. Ihr erhaltet das Update wie gewohnt, wenn die Auto-Update-Funktion gewählt wurde, oder nach einem Klick auf „Update starten“ auf der Benutzeroberfläche „fritz.box“. Alternativ könnt ihr die Firmware-Datei auch vom FTP-Server von FRITZ! laden und manuell installieren.

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