Insta360 ONE R bekommt großes Update

Die Insta360 ONE R Action-Kamera ist schon einige Zeit auf dem Markt. Trotzdem erhält sie aktuell das dritte große Firmware-Update, welches mit ein paar schicken neuen Features aufwartet.

Im Detail geht es laut Pressemeldung um die folgenden Verbesserungen:

Insta360 ONE R: PureShot

Der neue Aufnahmemodus PureShot soll dafür sorgen, dass durch KI der Dynamikbereich der Fotoaufnahme verbessert wird, das Bildrauschen reduziert wird und dabei Details erhalten bleiben.

Insta360 ONE R: Bildqualität

Die Bitrate der ONE R wurde erhöht. Dadurch werden die geschossenen Fotos schärfer und lebendiger. Es gibt auch ein LOG-Farbprofil oder ein Farbprofil mit natürlicher Farbwiedergabe.

Insta360 ONE R: Webcam

Die ONE R kann jetzt als FullHD-Webcam für Videoanrufe oder Meetings von zu Hause aus verwendet werden. Eine Automatik erkennt, ob mehrere Personen im Bild befinden und passt den Zoom automatisch an. Es gibt auch einen Split-Screen-Modus, falls das 360 Grad Modul verwendet wird. Damit wird die Vorder- und Rückseite gleichzeitig verwendet.

Insta360 ONE R: Unterwasserfotos

Mit AquaVision werden in der nachträglichen Bearbeitung mit der Insta360-App, durch KI-Technologie die Farben so korrigiert, dass der Mangel an roten Farben berücksichtigt wird.

Zudem wurde die Audioqualität und die Sprachsteuerung optimiert. Eine verbesserte Reduzierung der Windgeräusche wurde integriert und die neue bzw. verbesserte Sprachsteuerung erlaubt nun auch das Verwenden der Mikrofone der AirPods.

Live-Stream mit 360°

Die Insta360 ONE R streamt jetzt live in 360°. Das Update bietet zwei Möglichkeiten zum Streamen. 360 Live, bei dem der Zuschauer die Perspektive des Streams selbst steuert oder Reframe Live, bei dem der Live-Streamer die Perspektive für seine Zuschauer in Echtzeit steuert. Die App unterstützt das Streaming zu YouTube und Facebook oder über eine RTMP-URL.

Das Update bringt auch neue AI Shot Lab-Vorlagen zur automatisierten Bearbeitung kreativer Clips, ein intuitiveres Bearbeitungserlebnis und eine verbesserte Stabilisierung bei schlechten Lichtverhältnissen.

Eine Insta360 ONE R ist aktuell auf dem Postweg (hängt im Zoll fest) zu uns für einen Testbericht. Ich bin schon gespannt darauf, was die Kamera(s) im Alltag so leistet. Die Insta360 ONE R könnt ihr beispielsweise im dazugehörigen Online-Shop von Insta360 für aktuell 509,99 EUR erwerben.

