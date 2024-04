Nachfrage nach Xbox-Hardware bricht massiv ein

Ich habe mir schon letztes Jahr die Geschäftszahlen rund um die Hardware der Gaming-Sparte von Microsoft angeschaut und berichtet, dass die Nachfrage in fast allen vier Quartalen eingebrochen ist. Nur Ende 2024 konnte man sich steigern.

Xbox verkauft sich immer schlechter

Doch ohne massive Rabatte und Aktionen rund um den Black Friday, kann Microsoft die Xbox immer schlechter verkaufen. Anfang 2024 brach die Nachfrage wieder ein und im letzten Quartal ging es sogar um heftige 31 Prozent runter bei der Xbox.

Das ist der höchste Einbruch beim Umsatz mit Xbox-Hardware seit dem Start der Xbox Series X und Xbox Series S. Und das, obwohl die Gaming-Sparte selbst um ordentliche 51 Prozent zulegen konnte. Doch das liegt weiterhin an Activision Blizzard King, in diesem Jahr lässt sich hier also noch keine gute Aussage treffen.

Microsoft sieht sich jetzt als Publisher

Was sagt Microsoft zu diesem Problem? Satya Nadella hat betont, dass man die Spieler dort abholen möchte, wo sie sind. Er hat außerdem betont, dass die neue Multi-Plattform-Strategie aufgeht und man Anfang des Monats sieben Spiele in den Top 25 des PlayStation Stores hatte. Sowas hebt man jedoch als Publisher hervor.

Ich weiß, das Ende der Xbox wurde schon viel zu häufig prognostiziert, aber darauf wird es jetzt meiner Meinung nach hinauslaufen. Wobei damit nicht das Ende der Xbox als Marke gemeint ist, ganz im Gegenteil, es geht mir hier nur um Hardware.

Das Ende der Xbox-Hardware kommt

Trotz sinkender Nachfrage hat Microsoft nur eine digitale Version der Xbox Series X als Antwort auf die Sony PlayStation 5 Pro für Ende 2024 und man spricht zwar über die „nächste Xbox“, aber das wird vermutlich noch eine ganze Weile dauern.

Stattdessen erobert Microsoft mit der Xbox-Marke neue Plattformen und agiert wie ein Publisher, der keine eigene Plattform mit exklusiven Spielen schützen muss. Man sieht Exklusivspiele allerdings auch nicht mehr als Zugpferd für die Zukunft.

Die Nintendo Switch ist allerdings das Paradebeispiel der aktuellen drei Konsolen und zeigt, dass genau dies die Hardware verkauft und für mehr Umsatz im eigenen Shop sorgt. Wenn bald noch mehr Xbox-Spiele auf der PlayStation 5 landen, wer soll dann bitte eine Xbox kaufen? So gut ist der Xbox Game Pass jetzt auch nicht.

Ich bin gespannt, das wird eine spannende Zeit für Gaming bei Microsoft.

