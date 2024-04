Stellar Blade jetzt für die PlayStation 5 erhältlich

Die PlayStation 5 von Sony bekommt ab heute ihr nächstes Exklusivspiel, denn ab sofort könnt ihr Stellar Blade im PlayStation Store für 79,99 Euro erwerben. Wobei ein Blick in den Einzelhandel lohnt, denn bei Amazon ist das Spiel bereits reduziert.

In Stellar Blade kämpft ihr euch als Eve durch eine Dystopie und lernt nach und nach mehr Fähigkeiten und bekommt bessere Waffen und Upgrades. Es ist ein sehr lineares AAA-Story-Spiel, welches allerdings durchaus anspruchsvoll sein kann.

Das muss es allerdings nicht, wer keine Lust auf extrem harte Bosskämpfe hat, der kann hier einen Story-Modus wählen, der das Spiel wirklich leicht macht. Ich spiele es seit einigen Tagen, konnte es bis zum Embargo bisher aber nicht durchspielen.

Stellar Blade: Debatte um freizügige Charaktere

Erstes Fazit? Es ist deutlich besser, als ich erwartet habe. Die Welt sieht gut aus, das Gameplay macht viel Spaß und es läuft bisher flüssig und ohne Bugs. Das Spiel hat gute Zwischenszenen und ist auf Deutsch vertont, die Story selbst ist okay.

Stellar Blade wurde viel diskutiert, weil der Hauptcharakter (und viele weitere im Spiel) sehr freizügig unterwegs ist und mit neuen Outfits kann man da teilweise fast nackt kämpfen. Gewisse Körperteile, wie die Brüste, sind sogar eigens animiert.

Das passt allerdings nicht immer zum Spiel, welches teilweise sehr düster ist, da wirken die Outfits von Eve teilweise „kindisch“. Als hätte ein Junge in der Pubertät die Entscheidung treffen dürfen. Von mir aus kann es solche Charaktere in Spielen geben, das ist mir egal, es passt aber irgendwie überhaupt nicht zu Stellar Blade.

Doch mit der Zeit gewöhnt man sich daran und man kann die Bikinis getrost im Spiel ignorieren, sie bringen keinen Vorteil mit. Und man kann auch einen komplett schwarzen und dezenten Anzug finden und tragen, das passt schon eher zum Spiel.

Schade, dass sich die Entwickler für diesen Weg entschieden haben, denn es geht mir nicht darum, ob weibliche Charaktere in Spielen in der heutigen Zeit noch so freizügig herumlaufen müssen wie in den 90ern, gar nicht, mir geht es darum, ob das zum Spiel passt. Und hier passt es für mich oft nicht zur Stimmung im Spiel.

Falls euch sowas nicht stört und Singleplayer-Kampfspiele mit schweren Bossen genau euer Ding sind, dann könnte euch Stellar Blade gefallen. Ich habe sehr oft gelesen, dass vor allem Fans von Nier: Automata auf ihre Kosten kommen werden.

Für mich ist Stellar Blade bisher nicht der ganz große PS5-Blockbuster, ich würde es als gutes und solides Spiel einstufen, welches sehr viel Spaß beim Gameplay macht, reibungslos läuft, hochwertig entwickelt wurde, eine passable Story (die oft ein bisschen träge ist) mitbringt und dazu einen echt guten Soundtrack besitzt.

Müsste ich Punkte vergeben, so wären es 7 Punkte für Stellar Blade. Das ist gut und damit habe ich nicht gerechnet. Zum Abschluss gibt es noch den Launch Trailer:

