Intergalactic: The Heretic Prophet: Das neue Spiel von Naughty Dog

Autor-Bild
Von
Intergalactic The Heretic Prophet

Es hatte sich zwar angedeutet, aber ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass sich Sony die Ankündigung für ein eigenes PlayStation Showcase aufhebt. Doch wir kennen endlich das nächste Spiel von Naught Dog für die Sony PlayStation 5.

Im Rahmen der The Game Awards gab es den ersten Trailer für Intergalactic: The Heretic Prophet und es ist, wie es manche Gerüchte vorhergesagt haben, ein Sci-Fi-Spiel. Naughty Dog führt also auch mal wieder eine ganz neue Sony-Marke ein.

Das „wildeste“ Spiel von Naughty Dog

Neil Druckman, Chef des Studios, hat auch bestätigt, dass das Spiel seit 2020 für die PS5 in Entwicklung ist und es soll die „wildeste und verrückteste Story“ des Studios werden, welches durch Uncharted und The Last of Us sehr bekannt wurde.

Intergalactic The Heretic Prophet Raumschiff

Wir schlüpfen in die Rolle von Jordan A. Mun, sie ist eine Kopfgeldjägerin mit einem Porsche-Raumschiff und Adidas-Schuhen in einer weit entfernten Zukunft. Gespielt wird sie von Tati Gabrielle, die sicher einige von der Netflix-Serie „Sabrina“ kennen.

Naughty Dog verspricht einen neuen Standard, nicht nur bei der Story, auch beim Gameplay, und ich bin extrem gespannt auf dieses Spiel. Ein Datum gibt es leider noch nicht, aber ich würde ehrlich gesagt erst 2026 mit dem neuen Spiel rechnen.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Gekauft.

  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Sieht gut aus. Interessant!

  3. Hazz 💎
    sagt am

    Auch wenn man noch nicht viel vom Gameplay gesehen hat, sieht das schon richtig gut aus.

  4. PietDiamond 👋
    sagt am

    Krasse Blade Runner Vibes! Gefällt mir und freue mich wirklich darauf.

