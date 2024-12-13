Intergalactic: The Heretic Prophet: Das neue Spiel von Naughty Dog

Es hatte sich zwar angedeutet, aber ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass sich Sony die Ankündigung für ein eigenes PlayStation Showcase aufhebt. Doch wir kennen endlich das nächste Spiel von Naught Dog für die Sony PlayStation 5.

Im Rahmen der The Game Awards gab es den ersten Trailer für Intergalactic: The Heretic Prophet und es ist, wie es manche Gerüchte vorhergesagt haben, ein Sci-Fi-Spiel. Naughty Dog führt also auch mal wieder eine ganz neue Sony-Marke ein.

Das „wildeste“ Spiel von Naughty Dog

Neil Druckman, Chef des Studios, hat auch bestätigt, dass das Spiel seit 2020 für die PS5 in Entwicklung ist und es soll die „wildeste und verrückteste Story“ des Studios werden, welches durch Uncharted und The Last of Us sehr bekannt wurde.

Wir schlüpfen in die Rolle von Jordan A. Mun, sie ist eine Kopfgeldjägerin mit einem Porsche-Raumschiff und Adidas-Schuhen in einer weit entfernten Zukunft. Gespielt wird sie von Tati Gabrielle, die sicher einige von der Netflix-Serie „Sabrina“ kennen.

Naughty Dog verspricht einen neuen Standard, nicht nur bei der Story, auch beim Gameplay, und ich bin extrem gespannt auf dieses Spiel. Ein Datum gibt es leider noch nicht, aber ich würde ehrlich gesagt erst 2026 mit dem neuen Spiel rechnen.