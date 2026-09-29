Gaming

Intergalactic: Naughty Dog zeigt neues Spiel erst 2027

Oliver Schwuchow
Von

Es ist jetzt bald zwei Jahre her, dass wir Intergalactic im Rahmen der Game Awards gesehen haben und es ist eines der Spiele, welches viel zu früh angekündigt wurde, da es selbst 2026 nicht kommen wird. Und Naughty Dog wird es auch nicht zeigen.

2027 wird das Jahr für Intergalactic, so Neil Druckmann (Chef des PlayStation Studios) diese Woche in einem Blogeintrag. Dann wird man „Intergalactic: The Heretic Prophet“ vollständig zeigen und er verspricht, dass sich das Warten lohnt.

Intergalactic wird das bisher mit Abstand ambitionierteste Spiel von Naughty Dog, wobei Druckmann nicht sagt, ob es auch 2027 kommt. Doch Gerüchte sprechen davon, dass das Spiel der große Blockbuster für Ende 2027 von Sony sein wird.

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