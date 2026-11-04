Firmware und Updates

Apple bringt mit iOS 27.3 viele Neuerungen mit

Oliver Schwuchow
Von

Apple hat iOS 27.3 für diese Woche angekündigt und ab sofort wird auch die erste Beta des Updates verteilt. Die neue Version dürfte im November und auch Anfang Dezember intensiv getestet werden, bevor sie Mitte Dezember für alle kommt.

Mit iOS 27.3 kommt auch die ganz neue Health-App wieder in die Beta zurück, die schon bei iOS 27.2 enthalten, kurz vor der finalen Version jedoch entfernt wurde.

Dazu kommen viele kleine Neuerungen, wie ein adaptiver Dark Mode in Safari, die Option für vertikale Tabs (auf dem Duo und iPad) und neue Sprachen für Siri AI. Die kann jetzt auch langsam auf Drittanbieter-Apps zugreifen, der Test dafür startet.

Dazu kommen die Standby-Funktion des Duo für alle iPhones, Krafttraining für Fitness+, die Apple Intelligence für China, der Siri Recap für watchOS (auch nicht bei uns) und noch ein paar Details, man kann schneller zwischen VPNs wechseln, Buttons wurden angepasst und in Australien gibt es RCS bei einem neuen Anbieter.

Das Update ist vor allem ein Update für Apple Health und Siri AI, die vermutlich im Frühjahr die Beta verlassen wird und bis dahin alle geplanten Funktionen bekommt.

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