Apple: Wann Siri AI nach Deutschland kommen könnte

Apple kündigte im Juni mit Siri AI eine ganz neue Version von Siri an, die deutlich besser und schlauer sein soll, die technische Basis dafür liefert Google. Es ist zwar nicht Gemini mit Siri-Optik, aber die Grundlage für Siri AI ist damit zu vergleichen.

Siri AI kann mehr, weiß mehr und sieht anders aus, die neue Optik für Siri, die mit iOS 18.4 und der Apple Intelligence kam, konnte man also nicht weiter nutzen. Man musste irgendwie zeigen, dass das schon wieder eine neue Version von Siri ist.

Siri AI ist noch in der Beta-Phase

Bisher ist Siri AI noch in der Beta und Apple hat nicht gesagt, wann man die Beta beenden möchte. Weil wir es eben von der Apple Intelligence hatten, diese startete mit dem .4-Update, meine Vermutung ist, dass Apple das auch bei Siri AI plant.

Siri AI dürfte also mit iOS 27.5 im März 2027 als finale Version starten (nicht mit iOS 27.4, denn wir sind bei iOS 27.2, weil es iOS 27.1 quasi nicht gab). Und mit diesem Start rechne ich auch mit Siri AI in der EU und somit in Deutschland.

Wir haben diese Woche erfahren, dass man bei Apple optimistisch sei, aber ich gehe davon aus, dass Siri AI bei uns auch als Beta starten wird. Wie bei der Apple Intelligence eben auch. Die wirklich finale Version von Siri AI wird also vermutlich erst dann in Deutschland starten, wenn wir uns hier schon über iOS 28 unterhalten.

2026 ist jedenfalls nicht mehr mit Siri AI in Deutschland zu rechnen, bei den neuen Sprachen, die mit iOS 27.3 kommen, ist kein Deutsch dabei. Und iOS 27.3 wird das letzte große Update für dieses Jahr sein. Es wäre aber möglich, dass Siri AI noch in diesem Jahr für 2027 bestätigt wird, das war bei der Apple Intelligence auch so.

Es gibt aber noch eine offene Frage

Eine offene Frage gibt es aber noch: Werden wir alle Funktionen von Siri AI bei uns in der EU sehen oder werden wir, wie bei iOS, gewisse Dinge nicht bekommen?

Ich mache mir gerade immer mal wieder Gedanken über unser Smart Home und überlege, was die Basis in Zukunft sein wird. Siri AI war eigentlich immer meine große Hoffnung, aber der Streit mit der EU hat Apple doch viel Vertrauen gekostet.

Was ist beispielsweise im Juni, wenn iOS 28 gezeigt wird, sehen wir dann neue Funktionen für Siri AI (davon ist auszugehen), die vorerst nicht zu uns kommen?

Apple ist bei diesem Thema leider nicht sehr gesprächig und gibt nur an, dass man im Moment „konstruktiv mit der EU“ arbeitet. Es wäre schön, wenn man da etwas offener wäre. Hoffentlich wird sich das in den nächsten Wochen etwas bessern.

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