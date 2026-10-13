Apple TV 4K (2026) ist offiziell: Darauf haben wir viele Jahre gewartet
Apple hat heute einen neuen Apple TV vorgestellt, das hat sich in den letzten Tagen und Wochen sehr häufig angedeutet. Die neue Generation des Apple TV war schon viel früher geplant, immerhin ist die alte Generation mittlerweile vier Jahre alt.
Doch durch die Verzögerung der neuen Siri-Version verzögerte sich auch einiges an Hardware, was nicht so wichtig wie ein neues iPhone war. Jetzt ist er aber da, der neue Apple TV, der als Box auf den ersten Blick wie die alte Version aussieht.
Neuer Apple TV bekommt den A19
Spannend wird es unter der Haube, denn da bekommen wir mit dem Apple A19 einen immer noch aktuellen Chip, wenn auch keinen ganz neuen Chip von 2026 und auch weiterhin keinen M-Chip. Es ist der Chip des iPhone 17 – mit 8 GB RAM.
Im Fokus steht Siri AI, die neue Box hat auch ein Mikrofon verbaut, aber wir haben immer noch keine Details bezüglich Siri AI in Deutschland. Und es gibt eine neue (optisch gleiche) Fernbedienung, die einen kleinen Speaker hat und die man jetzt schneller finden kann. Weitere Details gibt es auf der deutschen Seite von Apple.
Es gibt jetzt nur noch eine Version des Apple TV 4K und diese kostet 349 Euro in Deutschland, ihr könnt sie ab sofort vorbestellen. Marktstart ist am 13. November.
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Preislich komplett an der Realität vorbei. Und ohne Siri AI einfach sinnlos in Europa zu kaufen.
der preis ist hart. aber auch deswegen weil, wie ich finde, der speicher überdimensioniert ist. 128 GB. sorry aber 64 GB reichen doch dicke, wenn nicht sogar 32gb wie mein 2. gen apple tv.
Wieso kauft man solch ein Gerät überhaupt? Ich habe selbst noch ein altes TV rumliegen, war aber froh wo ich es nicht mehr nutzen musste. Eine TV App ist doch wesentlich sinnvoller als jedes Mal die Quelle umzuschalten und eine zusätzliche Fernbedienung nutzen zu müssen. Kommt jetzt nicht mit Apple Arcade, um Handy Games am TV zu zocken. Dann noch der exorbitante Preis. Andere schmeißen TV Stick aus dem Fenster raus, da man so seine Services querfinanziert.
Am Ende ist es Luxus. Oder man hat einen alten Smart TV, da ist das OS meist eine reine Zumutung, langsam und mit Werbung vollgemüllt. Mit einem modernen TV, der dann oft auch Dinge wie AirPlay 2 hat, klar, muss man nicht. Ein Apple TV war und ist schon immer ein „nice to have“-Produkt, was man sich „gönnt“, aber nicht „braucht“.
Wer aber mal die Oberfläche genutzt hat, der wird sich nur ganz schwer an Tizen, webOS oder Google TV gewöhnen können, ich musste das die letzten Wochen. Geht, aber ist schon übel 😄
– Ich muss hier nicht jedesmal die Quelle umstellen. Das passiert automatisch
– Ich nutze hier nur die Apple TV Fernbedienung. Die andere brauche ich nicht
– Vorteile: schnelle und werbefreie Oberfläche die auch in ein paar Jahren noch aktuelle Apps nutzen kann.
– TV Sound geht durch den Apple TV direkt auf zwei HomePods
– Apple Ökosystem (AirPods werden supported, Bild vom iPhone sind sofort am TV sichtbar, usw.)
Aber ja… 350€ isses mir auch nicht wert.
Aber es zwingt einen ja auch niemand, das aktuellste Modell (neu) zu kaufen).
Falls man Probleme mit Werbung im TV bzw der Oberfläche hat, könnte man den TV auch vom Netz trennen und alles nur über die Apple TV-Box machen. Mach ich so, dem Vidaa von Hisense trau ich leider weniger als Apple.
349 € sind schon echt heftig obwohl der neue quasi so null Mehrwert bringt zum bisherigen Modell.
Ein Glück meine beiden 4K sind noch sehr gut im Schuss :-)
349€!!! UFF!
Da werd ich mir aber doch mal überlegen ob ich von meinem 2017er Modell nur auf das 2022 Modell upgrade.
Preis ist leider frech. War zu erwarten. 😬
Krass. 349€ ist eine Ansage.
Eigentlich wollte ich erneuern, aber die marginalen Änderungen, zusätzliche Mikrofone, die keiner will und dann der Preis. Ne, danke.