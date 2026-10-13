Apple TV 4K (2026) ist offiziell: Darauf haben wir viele Jahre gewartet

Apple hat heute einen neuen Apple TV vorgestellt, das hat sich in den letzten Tagen und Wochen sehr häufig angedeutet. Die neue Generation des Apple TV war schon viel früher geplant, immerhin ist die alte Generation mittlerweile vier Jahre alt.

Doch durch die Verzögerung der neuen Siri-Version verzögerte sich auch einiges an Hardware, was nicht so wichtig wie ein neues iPhone war. Jetzt ist er aber da, der neue Apple TV, der als Box auf den ersten Blick wie die alte Version aussieht.

Neuer Apple TV bekommt den A19

Spannend wird es unter der Haube, denn da bekommen wir mit dem Apple A19 einen immer noch aktuellen Chip, wenn auch keinen ganz neuen Chip von 2026 und auch weiterhin keinen M-Chip. Es ist der Chip des iPhone 17 – mit 8 GB RAM.

Im Fokus steht Siri AI, die neue Box hat auch ein Mikrofon verbaut, aber wir haben immer noch keine Details bezüglich Siri AI in Deutschland. Und es gibt eine neue (optisch gleiche) Fernbedienung, die einen kleinen Speaker hat und die man jetzt schneller finden kann. Weitere Details gibt es auf der deutschen Seite von Apple.

Es gibt jetzt nur noch eine Version des Apple TV 4K und diese kostet 349 Euro in Deutschland, ihr könnt sie ab sofort vorbestellen. Marktstart ist am 13. November.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗