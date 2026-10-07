Kraftfahrt-Bundesamt: Tesla Model Y führt bei Elektroautos in Deutschland

Das Tesla Model Y war im September 2026 das meistzugelassene SUV und zugleich die Nummer eins unter den Elektroautos.

Das Kraftfahrt-Bundesamt registrierte im September insgesamt 256.774 neue Pkw. Das waren 9,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Alternative Antriebe kamen auf 189.072 Fahrzeuge und damit auf einen Anteil von 73,6 Prozent.

Elektroautos legen im September deutlich zu

Besonders stark entwickelten sich reine Elektroautos. Mit 88.599 Neuzulassungen erreichten sie 34,5 Prozent Marktanteil und ein Plus von 94,7 Prozent. Das Tesla Model Y führte mit 8.038 Fahrzeugen die BEV-Zulassungen an. Zugleich war es mit einem Plus von 260,9 Prozent gegenüber September 2025 das stärkste SUV-Modell.

Auch in mehreren Fahrzeugsegmenten gab es neue Spitzenreiter:

Mittelklasse: Tesla Model 3 mit 4.512 Neuzulassungen

SUVs: Tesla Model Y mit 8.038 Neuzulassungen

Großraum-Vans: Dacia Jogger mit 988 Neuzulassungen

Utilities: VW Transporter mit 1.674 Neuzulassungen

Bei Plug-in-Hybriden blieb der BYD Seal U mit 1.867 Fahrzeugen vorn. Den Hybridbereich ohne Plug-in führte der VW T-Roc an. Brennstoffzellen- und Wasserstoff-Pkw verzeichneten im September keine Neuzulassungen.

Die Nummer 1 der Segmente im September 2026:

Minis: Dacia Spring 1.897 Neuzulassungen Segmentanteil: 25,2 Prozent Zum Vorjahresmonat: +428,4 Prozent

Kleinwagen: Opel Corsa 4.292 Neuzulassungen Segmentanteil: 11,9 Prozent Zum Vorjahresmonat: -2,8 Prozent

Kompaktklasse: VW Golf 6.580 Neuzulassungen Segmentanteil: 21,4 Prozent Zum Vorjahresmonat: -12,1 Prozent

Mittelklasse: Tesla Model 3 4.512 Neuzulassungen Segmentanteil: 19,2 Prozent Zum Vorjahresmonat: +284,7 Prozent

Obere Mittelklasse: Audi A6 3.371 Neuzulassungen Segmentanteil: 30,9 Prozent Zum Vorjahresmonat: +46,9 Prozent

Oberklasse: Mercedes S-Klasse 646 Neuzulassungen Segmentanteil: 57,9 Prozent Zum Vorjahresmonat: +148,5 Prozent

SUVs: Tesla Model Y 8.038 Neuzulassungen Segmentanteil: 7,9 Prozent Zum Vorjahresmonat: +260,9 Prozent

Geländewagen: VW Tiguan 5.751 Neuzulassungen Segmentanteil: 23,6 Prozent Zum Vorjahresmonat: +15,4 Prozent

Sportwagen: Porsche 911 403 Neuzulassungen Segmentanteil: 57,8 Prozent Zum Vorjahresmonat: -28,7 Prozent

Mini-Vans: Peugeot 3008 1.294 Neuzulassungen Segmentanteil: 81,4 Prozent Zum Vorjahresmonat: +103,1 Prozent

Großraum-Vans: Dacia Jogger 988 Neuzulassungen Segmentanteil: 32,0 Prozent Zum Vorjahresmonat: -2,6 Prozent

Utilities: VW Transporter 1.674 Neuzulassungen Segmentanteil: 15,6 Prozent Zum Vorjahresmonat: -25,3 Prozent

Wohnmobile: Fiat Ducato 1.335 Neuzulassungen Segmentanteil: 39,9 Prozent Zum Vorjahresmonat: -34,1 Prozent



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