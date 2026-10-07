Kraftfahrt-Bundesamt: Tesla Model Y führt bei Elektroautos in Deutschland
Das Tesla Model Y war im September 2026 das meistzugelassene SUV und zugleich die Nummer eins unter den Elektroautos.
Das Kraftfahrt-Bundesamt registrierte im September insgesamt 256.774 neue Pkw. Das waren 9,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Alternative Antriebe kamen auf 189.072 Fahrzeuge und damit auf einen Anteil von 73,6 Prozent.
Elektroautos legen im September deutlich zu
Besonders stark entwickelten sich reine Elektroautos. Mit 88.599 Neuzulassungen erreichten sie 34,5 Prozent Marktanteil und ein Plus von 94,7 Prozent. Das Tesla Model Y führte mit 8.038 Fahrzeugen die BEV-Zulassungen an. Zugleich war es mit einem Plus von 260,9 Prozent gegenüber September 2025 das stärkste SUV-Modell.
Auch in mehreren Fahrzeugsegmenten gab es neue Spitzenreiter:
- Mittelklasse: Tesla Model 3 mit 4.512 Neuzulassungen
- SUVs: Tesla Model Y mit 8.038 Neuzulassungen
- Großraum-Vans: Dacia Jogger mit 988 Neuzulassungen
- Utilities: VW Transporter mit 1.674 Neuzulassungen
Bei Plug-in-Hybriden blieb der BYD Seal U mit 1.867 Fahrzeugen vorn. Den Hybridbereich ohne Plug-in führte der VW T-Roc an. Brennstoffzellen- und Wasserstoff-Pkw verzeichneten im September keine Neuzulassungen.
Die Nummer 1 der Segmente im September 2026:
- Minis: Dacia Spring
- 1.897 Neuzulassungen
- Segmentanteil: 25,2 Prozent
- Zum Vorjahresmonat: +428,4 Prozent
- Kleinwagen: Opel Corsa
- 4.292 Neuzulassungen
- Segmentanteil: 11,9 Prozent
- Zum Vorjahresmonat: -2,8 Prozent
- Kompaktklasse: VW Golf
- 6.580 Neuzulassungen
- Segmentanteil: 21,4 Prozent
- Zum Vorjahresmonat: -12,1 Prozent
- Mittelklasse: Tesla Model 3
- 4.512 Neuzulassungen
- Segmentanteil: 19,2 Prozent
- Zum Vorjahresmonat: +284,7 Prozent
- Obere Mittelklasse: Audi A6
- 3.371 Neuzulassungen
- Segmentanteil: 30,9 Prozent
- Zum Vorjahresmonat: +46,9 Prozent
- Oberklasse: Mercedes S-Klasse
- 646 Neuzulassungen
- Segmentanteil: 57,9 Prozent
- Zum Vorjahresmonat: +148,5 Prozent
- SUVs: Tesla Model Y
- 8.038 Neuzulassungen
- Segmentanteil: 7,9 Prozent
- Zum Vorjahresmonat: +260,9 Prozent
- Geländewagen: VW Tiguan
- 5.751 Neuzulassungen
- Segmentanteil: 23,6 Prozent
- Zum Vorjahresmonat: +15,4 Prozent
- Sportwagen: Porsche 911
- 403 Neuzulassungen
- Segmentanteil: 57,8 Prozent
- Zum Vorjahresmonat: -28,7 Prozent
- Mini-Vans: Peugeot 3008
- 1.294 Neuzulassungen
- Segmentanteil: 81,4 Prozent
- Zum Vorjahresmonat: +103,1 Prozent
- Großraum-Vans: Dacia Jogger
- 988 Neuzulassungen
- Segmentanteil: 32,0 Prozent
- Zum Vorjahresmonat: -2,6 Prozent
- Utilities: VW Transporter
- 1.674 Neuzulassungen
- Segmentanteil: 15,6 Prozent
- Zum Vorjahresmonat: -25,3 Prozent
- Wohnmobile: Fiat Ducato
- 1.335 Neuzulassungen
- Segmentanteil: 39,9 Prozent
- Zum Vorjahresmonat: -34,1 Prozent
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Was wurde Tesla wiedermal durch den Dreck gezogen und tot gesagt. Verursacht durch Elon Musk höchstpersönlich. Das hätte nicht sein müssen. Aber die Allgemeinheit / die Menschen vergessen (vergeben?) schnell – siehe auch im Hinblick auf die Politik.
Ist ja quasi die Antwort, ob die Leute sich um Musk und seine Weltsicht scheren oder nicht.
Wenn man sich mit den Tesla-Macken arrangieren kann, sind das einfach gute und preisgünstige Autos und das kaufen die Leute. Erst das Fressen, dann die Moral.