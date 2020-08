LG Wing: Abgefahrenes Flip-Smartphone zeigt sich im Video

Es war bereits bekannt, dass LG unter dem Namen LG Wing an einem neuen Smartphone mit Doppel-Display arbeitet. Nun wurde das ungewöhnliche Flip-Design des Geräts in einem ersten Video enthüllt.

Smartphones mit einem Doppel-Display gibt es zwar schon einige Zeit zu kaufen, am Massenmarkt angekommen sind sie trotzdem noch nicht. Zu teuer sind die Modelle den meisten und auch das optimale Format scheint noch nicht gefunden.

Während Samsung und Huawei bereits einige Generationen und Varianten an Dual-Screen-Smartphones am Start haben, hielten sich die anderen Hersteller bislang zurück. So verkaufte LG zu den eigenen Top-Modellen beispielsweise nur einen passenden Second Screen. Ein echtes Dual-Screen-Smartphone gab es von den Südkoreanern jedoch noch nicht zu kaufen.

LG Wing im Video

Ändern soll sich das mit dem LG Wing, das sich momentan in der Entwicklung befindet. Nach ersten Berichten über die Existenz eines solchen Modells wurde nun ein Video geleakt, in dem das Smartphone in Action bewundert werden kann.

Das LG Wing zeigt sich im Video als außergewöhnliches Dual-Screen-Smartphone, dessen zweiter Bildschirm erst enthüllt wird, wenn der vordere zur Seite geflippt wird. Die dadurch entstehende T-Konstellation kann sowohl im Quer- als auch Hochformat verwendet werden, was verschiedene Einsatzszenarien ermöglicht. So dient der Second Screen im Auto beispielsweise als zusätzliches Kontrollpanel, unterwegs könnte er hingegen für die Tastatur beansprucht werden.

Gerüchte zur Ausstattung

Obwohl das LG Wing nun schon einmal im Einsatz zu sehen war, liegen bislang noch keine näheren Informationen zur Ausstattung des Smartphones vor. Gerüchten zufolge soll das Hauptdisplay allerdings 6,8 Zoll in der Diagonalen messen und für den Second Screen werden rund 4 Zoll angegeben. Als Prozessor wird zudem ein Snapdragon 765(G) vermutet.

Unbekannt ist momentan ebenfalls noch, wann das LG Wing offiziell erscheinen wird. Gut möglich aber, dass uns LG noch diesen Herbst sein erstes Dual-Screen-Smartphone vorstellen wird.

