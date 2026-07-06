Lidl Plus bekommt digitale Stempelkarte

Der Discounter Lidl führt nach dem Start des neuen Punktesystems nun eine digitale Stempelkarte in der Lidl Plus App ein.

Lidl startet vom 6. bis 19. Juli 2026 eine neue Sammelaktion in der Lidl Plus App. Damit testet man erstmals eine digitale Stempelkarte.

Kunden erhalten für jeweils 5 Euro Einkaufswert bei Obst oder Gemüse einen digitalen Stempel. Nach fünf gesammelten Stempeln wird ein Rabattcoupon über 20 Prozent für das gesamte Obst- und Gemüsesortiment freigeschaltet.

Die Teilnahme ist an die Nutzung der Lidl Plus App gebunden und setzt einen Wohnsitz in Deutschland sowie ein Mindestalter von 18 Jahren voraus. Pro Teilnehmer können während des Aktionszeitraums maximal zwei Rabattcoupons gesammelt werden. Laut Lidl kann der Einkaufswert nicht auf mehrere Einkäufe aufgeteilt werden.

So funktioniert die neue Lidl Plus Stempelkarte

Die wichtigsten Bedingungen:

Ein Stempel je 5 Euro Einkaufswert für Obst oder Gemüse

Fünf Stempel ergeben einen 20 Prozent Coupon

Maximal zwei Coupons pro Teilnehmer

Aktionszeitraum vom 6. bis 19. Juli 2026

Nach Erreichen von fünf Stempeln muss der Coupon in der Lidl Plus App aktiviert werden. Anschließend wird beim Bezahlvorgang die App gescannt, damit der Rabatt berücksichtigt werden kann.

Grundsätzlich finde ich die neue Stempelkarte nachvollziehbar, da sie den Einkauf bestimmter Warengruppen gezielt belohnt und Kunden stärker an den Händler binden soll. Insgesamt gefällt mir diese Gamification des Alltagseinkaufs jedoch nicht besonders.

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