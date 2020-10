Listens for Alexa: Amazons Sprachassistent auf der Wear-OS-Smartwatch

Eher so nebenbei habe ich die Tage in irgendeiner Must-Have Liste für Wear OS den Link zur App Listens for Alexa aufgeschnappt. Ähnlich wie die Buttons für Alexa für das Smartphone bringt die App Amazons smarten Sprachassistenten auf die Wear-OS-Smartwatch.

Während Buttons für Alexa Widgets auf den Homescreen des Handys zaubert, die dann einzelne Szenen und Befehle über Alexa ausführt, ist Listens for Alexa eine App für die Smartwatch, welche dort auf Knopfdruck auf die Befehle hört.

Ich persönlich habe mir dazu die App auf eine der beiden Buttons meiner TicWatch Pro 4G gelegt und erreiche so bequem und schnell jederzeit die App. Möchte ich dann beispielsweise auf der Terrasse ohne dort vorhandenen Echo zur Annahme des Sprachbefehls die Beleuchtung einschalten, genügt mir nun das einfache Starten der App auf der Uhr und sprechen des Befehls.

Natürlich müsst ihr der App Zugriff auf Alexa gewähren. Das sollte klar sein. Danach funktionierte in meinem Fall alles tadellos. Es genügte auch statt “Alexa? Schalte Terrasse an!” nur noch ein simples “Schalte Terrasse an!”. Getriggert wird Alexa wohl schon durch das Drücken auf das Mikrofon-Symbol auf der Smartwatch.

