Amazon Echo 4 und Echo Dot 4 starten in Deutschland

Amazon schickt ab heute zwei neue Lautsprecher der Echo-Reihe ins Rennen: Den Amazon Echo 4 und den Amazon Echo Dot 4. Der Amazon Echo 4 ist aber bereits ausverkauft und wird laut Amazon erst wieder ab dem 9. November verschickt.

Beim Amazon Echo Dot 4 sieht es besser aus, denn der ist ab sofort bei Amazon erhältlich und auf Lager. Liegt aber vielleicht auch daran, dass er mit knapp 60 Euro nicht gerade günstig ist und der alte Dot für 20 Euro am Prime Day rausging.

Amazon Echo Dot mit Uhr und Echo Show 10

Der Amazon Echo Dot 4 wird übrigens auch als Version mit Uhr auf den Markt kommen, die man sich ebenfalls bei Amazon vorbestellen kann. Dieser kostet 68,22 Euro und wird ab dem 5. November ausgeliefert. Der Amazon Echo Show 10 ist weiterhin nur mit einem „Bald verfügbar“ bei Amazon Deutschland gelistet.

Der alte Echo verschwindet aus dem Sortiment, doch der Amazon Echo Dot 3 ist weiterhin bei Amazon verfügbar. Das soll laut Amazon auch so bleiben. Man geht beim normalen Echo also „all in“, beim Bestseller ist man sich aber noch nicht so sicher, ob das runde Design ankommt und bietet weiterhin den Vorgänger an.

