Logitech MX Master 3S im Test: Die beste Maus derzeit

Ich bin ein Fan der MX Master-Reihe von Logitech geworden, als ich mich dann irgendwann endlich mal dazu entscheiden konnte, die Magic Mouse von Apple in die Schublade zu packen. Tolle Maus, aber leider viel zu klein für meine Hände.

Die Reihe von Logitech legt den Fokus voll auf Ergonomie und da ich fast den ganzen Tag am Mac arbeite, ist mir das wichtig. In den letzten Monaten kam hier die Logitech MX Master 3 zum Einsetz – seit einer Weile in der schwarzen Mac-Version.

Jetzt gibt es davon ein S-Modell und das verändert drei Punkte: Mehr nachhaltiges Plastik (wichtig), schnellerer Sensor mit 8.000 vs. 4.000 DP (für viele wichtig) und „Quiet Clicks“, man hat die Lautstärke der Klicks um 90 Prozent reduziert. Und das ist für mich sehr entscheidend, alleine dafür würde ich ein Upgrade empfehlen.

Video zur Logitech MX Master 3S

Alltag mit der Logitech MX Master 3S

Die Logitech MX Master 3S gibt es in zwei Farben, mein Testgerät kam in Graphit an, was mir sehr gut gefällt. Die S-Version fühlt sich exakt wie die MX Master 3 an, blind würde ich die beiden Mäuse nicht auf dem Tisch unterscheiden können.

Das ist für mich aber ein Vorteil, denn die Maus liegt sehr gut in meiner Hand und ich muss die Hand nicht komisch verkrampfen. Ein Nachteil bleibt aber, der mich zum Glück nicht betrifft: Diese Maus ist ausschließlich für Rechtshänder gedacht.

Zum neuen Sensor kann ich euch leider nicht viel sagen, er soll jetzt auch für Glas geeignet sein. Ich nutze ein klassisches Mauspad, da spüre ich keinen Unterschied. Da es keine Gaming-Maus ist, könnte das vielen Nutzer womöglich auch egal sein.

Die Akkulaufzeit liegt bei 70 Tagen, was ich ehrlich gesagt nie gemessen habe, da man sowas bei ca. zwei Monaten im Alltag vergisst. Kommt aber hin. Geladen wird über eine gut platzierte USB C-Schnittstelle vorne (Apple, bitte mal mitschreiben).

Die Software von Logitech bietet viele Möglichkeiten, wie Geschwindigkeit beim Scrollen, Belegung der Tasten, Extras für gewisse Apps wie Final Cut Pro und mehr.

Die Logitech MX Master 3S wiegt übrigens 141 Gramm, ist 125 mm hoch und mit Windows und Mac (und anderen Plattformen wie iPadOS) kompatibel. Der Preis liegt bei 129,99 Euro und die neue Version soll noch im Mai ausgeliefert werden.

Fazit zur Logitech MX Master 3S

Moment, wo ist denn der Eindruck zur Klicklautstärke? Den habe ich mir für das Fazit aufgehoben, denn er ist für mich entscheidend. Ich hatte bisher nur einen Kritikpunkt bei der Logitech MX Master 3 und das ist das Klicken der Haupttasten.

Logitech spricht von bis zu 90 Prozent und ja, das Geräusch beim Klicken wurde drastisch reduziert. Die Logitech MX Master 3S ist nicht lautlos, aber sie wurde nicht nur ein bisschen leiser, sie ist jetzt für mich tatsächlich angenehm im Alltag.

Die Kombination aus mehr Umweltschutz und der Lautstärke beim Klicken machen dieses Upgrade für mich zu einer klaren Empfehlung. Ich habe auch die alte Maus parallel die Tage genutzt und bin mittlerweile noch mehr vom Geräusch genervt.

Da haben sich viele Nutzer in den letzten Jahren mit abgefunden, weil die Maus so gut ist. Jetzt ist sie optimal, mir würde jedenfalls spontan nichts einfallen, was ich bei einer Logitech MX Master 4 anders machen würde. Der schnellere Sensor wäre mir persönlich egal, aber ich beschwere mich natürlich nicht, dass der dabei ist.

Also ja, um es kurz zu machen: Die Logitech MX Master 3S ist die für mich derzeit beste Maus auf dem Markt. Sowas ist subjektiv, nehmt sie auch gerne mal in einem Elektronikmarkt in die Hand. Bisher gab es für mich aber immer einen Kritikpunkt mit der Lautstärke beim Klicken. Der ist jetzt weg und ich bin sehr zufrieden damit.

