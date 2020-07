Medion Life X17575: 75 Zoll UHD-TV ab 30. Juli für 775 Euro bei ALDI

Die beiden Discounter Aldi Nord und Aldi Süd bieten ab dem 30. Juli den UHD-TV Medion Life X17575 an. Inklusive kostenloser Lieferung werden für den 75 Zoll großen Fernseher 775,03 Euro veranschlagt.

Den neuen Medion Life X17575 gibt es ab dem 30. Juli sowohl bei Aldi Nord als auch Aldi Süd online zu kaufen. Käufer erhalten hier einen modernen Smart-TV, der auf einer großen Bilddiagonale von 75 Zoll eine UHD-Auflösung bietet. Dabei basiert das Panel auf der LED-Backlight-Technologie und unterstützt den HDR10-Standard. Fraglich ist allerdings, wie viel davon in der Praxis letztlich zu sehen sein wird. Denn mit 250 cd/m² besitzt der Medion Life X17575 eine geringe maximale Helligkeit.

Aktuelles TV-Programm findet über den integrierten Triple-Tuner mit DVB-T2 HD, DVB-C und DVB-S2 seinen Weg auf den Medion Life X17575. Per WLAN oder Ethernet gelangt der Fernseher zudem ins Internet und kann dann über das Smart TV beispielsweise Inhalte von Netflix wiedergeben. Außerdem stehen drei HDMI 2.0-Eingänge bereit, um weitere Zuspieler anzuschließen.

Die integrierten Stereo-Lautsprecher des Medion Life X17575 werden zu guter Letzt mit einer Leistungsaufnahme von jeweils 8 Watt angegeben. Es könnte sich daher lohnen, per Klinke oder SPDIF eine Soundbar nachzurüsten.

Online-Bestellung und kostenfreie Lieferung

Der Medion Life X17575 wird ab dem 30. Juli zum Preis von 775,03 Euro bei Aldi Nord und Aldi Süd angeboten. Beide Discounter bieten den Fernseher in ihren Online-Shops an. Kunden von Aldi Süd können den TV außerdem auch direkt in der Filiale bezahlen und den erhaltenen Code anschließend online einlösen. Stets ist die Lieferung nach Hause dank “Aldi liefert” im Preis mit inbegriffen.

