Volkswagen Group: Eine kleine Überraschung bei den Elektroautos

Einige VW-Marken tun sich zwar gerade schwer bei Elektroautos, aber schaut man sich die Volkswagen Group an, dann geht es bergauf. 465.500 Elektroautos hat man im ersten Halbjahr ausgeliefert und somit deutlich mehr als 2024 (317.200).

Vor allem in Europa konnte man sich um fast 100 Prozent steigern und auch in den USA ging es hoch, was den Einbruch in China ausgleicht. In Europa bezeichnet man sich, wenn man alle Marken und Modelle mit einbezieht, derzeit als Marktführer.

Bestseller bleibt der VW ID.4 (und VW ID.5, dessen Anteil dürfte aber nicht relevant sein), gefolgt vom VW ID.3. Überraschend ist, dass der VW ID.7 mit dem Skoda Enyaq gleichzieht, die beiden teilen sich also den vierten Platz bei den Elektroautos.

Der Skoda Elroq ist wie erwartet auch gut gestartet und hat sich direkt einen Platz in den Top 10 des Konzerns gesichert, ich wette, dass er bald in die Top 3 wandert. Falls man die Produktion entsprechend ausgelegt hat, das Potenzial wäre sicher da.

Die 10 meistverkauften Elektroautos

Volkswagen ID.4/ID.5: 84.900 Einheiten Volkswagen ID.3: 60.700 Einheiten Audi Q4 e-tron (inkl. Sportback): 44.600 Einheiten Volkswagen ID.7 (inkl. Tourer): 38.700 Einheiten Škoda Enyaq (inkl. Coupé): 38.700 Einheiten Audi Q6 e-tron (inkl. Sportback): 36.500 Einheiten Škoda Elroq: 34.300 Einheiten Volkswagen ID. Buzz (inkl. Cargo): 27.600 Einheiten Porsche Macan: 25.900 Einheiten Cupra Born: 22.100 Einheiten

