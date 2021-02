Medion Life X17882: Günstiger 82-Zoll-Fernseher ab 25. Februar bei Aldi Süd erhältlich

Der Discounter Aldi Süd wird ab dem 25. Februar einen ungewöhnlich großen Fernseher der Marke Medion zu einem besonders niedrigen Preis anbieten. Der 82 Zoll große Medion Life X17882 soll nämlich bloß 1.099 Euro kosten.

Ab kommender Woche Donnerstag gibt es bei Aldi Süd den Medion Life X17882 zu kaufen. Angeboten wird der 82 Zoll große UHD-Fernseher ausschließlich über den Online-Shop des Discounters, wobei im Preis bereits eine Lieferung nach Hause enthalten ist. Doch nicht nur das macht den Fernseher unschlagbar günstig.

Mit seiner Diagonalen von 82 Zoll fällt der Medion Life X17882 schließlich so groß aus, dass er gegenüber manch einem aktuellen Modell in den deutschen Wohnzimmern bis zu eine Vervierfachung der Bildfläche darstellen dürfte. Was bei anderen Herstellern mindestens 1.200 Euro kostet und oft erst bei 1.600 Euro startet, erhält man beim Medion-Produkt schon für 1.099 Euro.

Klar ist, dass die restlichen technischen Daten daher maximal durchschnittlich ausfallen. So löst das verbaute LCD-Panel mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf und bietet eine maximale Helligkeit von 350 cd/m². Der Kontrast soll 5.000:1 betragen und bringt dem Fernseher eine HDR10-Zertifizierung ein.

Netflix-App vorinstalliert

Der Medion Life X17882 gelangt per WLAN oder LAN ins Internet und wird ab Werk bereits mit einer vorinstallierten Netflix-App ausgeliefert. Steht ihr eher auf lineares TV, könnt ihr dieses per DVB-S2, DVB-T2 HD oder DVB-C einspielen. Außerdem sind noch drei HDMI 2.0-Eingänge mit HDCP 2.2, 1x VGA, 1x YPbPr-In, 1x AV-In, 1x SPDIF-out, und eine Klinkenbuchse an Bord.

Sucht ihr einen möglichst großen UHD-TV zum günstigen Preis und wohnt im Süden Deutschlands, kommt ihr wohl kaum um den Medion Life X17882 herum. Ab dem 25. Februar könnt ihr den Fernseher mit 3-jähriger Garantie zum Preis von 1.099 Euro im Online-Shop von Aldi Süd erwerben.

