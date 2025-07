Apple vs. Samsung: 2026 steht ein spannender Showdown an

Samsung etablierte die Kategorie der faltbaren Smartphones, auch Foldables von vielen genannt. Das Samsung Galaxy Fold war ein Meilenstein bei Smartphones und mittlerweile ist Samsung sogar schon beim Samsung Galaxy Z Fold 7 angelangt.

Doch die Konkurrenz folgte und machte es teilweise sogar besser, in China sind Marken wie Huawei oder Honor sehr beliebt in dieser Kategorie. Samsung hat mit dem neuen Fold (durchaus gut) reagiert, aber 2026 wird der Druck noch steigen.

Apple plant erstes iPhone Fold

Apple soll Ende 2026 das erste iPhone Fold auf den Markt bringen und dank einer neuen Technologie von Fine M-Tech soll man die Displayfalte kaum oder sogar gar nicht sehen. Laut Ming-Chi Kuo wird auch Samsung diese Technologie nutzen.

Das Samsung Galaxy Z Fold 8, welches in einem Jahr kommen dürfte und somit sogar noch kurz vor dem Apple iPhone Fold, wird ebenfalls eine Metallplatte im Gerät verbaut haben, die dafür sorgt, dass es so gut wie keine Einkerbung gibt.

Interessant ist, dass Samsung also vermutlich vorlegt und Apple keine exklusive Technologie eingekauft hat, womit man sich abheben kann. Mal schauen, wer es am Ende besser macht, der „Neuling“ in dieser Kategorie oder der „alte Hase“.

Push bei Foldables wird erwartet

Der Einstieg von Apple und die zunehmende Konkurrenz aus China sorgen derzeit jedenfalls für einen spannenden Push bei Foldables, ich habe das Samsung Galaxy Z Fold 7 schon eine Weile hier und finde das Upgrade in diesem Jahr echt gut.

Mal schauen, wie sich das dann 2026 entwickelt, wenn Apple einsteigt, denn auch wenn sich das iPhone Fold am Ende vielleicht gar nicht so sehr abhebt, wenn Apple in eine Kategorie einsteigt, dann sorgt das meistens auch für einen Aufschwung.

-->