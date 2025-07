0,99 Euro je Film: Prime Video senkt wieder viele Leihpreise

Prime Video startet heute (18. Juli 2025) wieder einmal mit Rabatten auf Filme. Zum vergünstigten Preis von je nur 0,99 Euro können Prime-Mitglieder exklusiv über die nächsten Tage ausgewählte Filme ausleihen.

Im Rahmen der neuen Rabattaktion können ab sofort und nur für einen begrenzten Zeitraum viele Filme zum Preis von je 0,99 Euro ausgeliehen werden.

Zwar ist die Ausleihe wie üblich nur kurze Zeit möglich, daraufhin habt ihr jedoch 30 Tage Zeit, mit dem Anschauen des Films zu beginnen. Obendrein sind einige der Filme auch in OV sowie Ultra-HD-Auflösung verfügbar. Ein Großteil der Filme kann nur mäßige Bewertungen bei IMDb vorweisen, aber es gibt auch einige beliebte bzw. einstmals sehr erfolgreiche Streifen mit Top-Bewertungen.

Mit dabei sind unter anderem Hundreds of Beavers, We Live in Time, Der Brutalist, Oddity, Paddington in Peru, Heretic, Sleep, Flight Risk, Emilia Perez, Wolf Man, Riff Raff, Fist of the Warrior, Irenas Geheimnis, Born to be Wild – Die Jagd nach dem schwarzen Panther oder auch Die Wärterin. Stöbert einfach mal durch.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

