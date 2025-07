Opel Frontera Electric „Extended Range“ startet – 100 Kilometer mehr Reichweite

Opel erweitert das Angebot für den Frontera um den Frontera Electric „Extended Range“ mit einer 54-kWh-Batterie und einer WLTP-Reichweite von bis zu 408 Kilometern (rund 100 Kilometer mehr als bei der 44-kWh-Version).

Der neue Akku wird mit einem 83-kW-(113-PS)-Antrieb kombiniert, der Energieverbrauch liegt laut WLTP bei 15,8–16,5 kWh/100 km. Der Frontera Electric „Extended Range“ ist ab sofort in der Edition-Ausstattung ab 31.190 Euro (UPE inkl. MwSt.) bestellbar.

Daneben bleibt die günstigere Elektrovariante mit 44-kWh-Batterie, bis zu 305 Kilometern WLTP-Reichweite, 18,2–18,5 kWh/100 km Verbrauch und einem Einstiegspreis ab 28.990 Euro im Programm (ebenfalls 83 kW/113 PS).

Neben den zwei vollelektrischen Ausführungen bietet Opel den Frontera in zwei Hybrid-Leistungsstufen an: 107 kW (145 PS) Systemleistung sowie 81 kW (110 PS). Alle Varianten sind in den Ausstattungslinien „Edition” und „GS” bestellbar.

